Bayram trafiğine çıkacaklara sigorta uyarısı

Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, beş gün sürecek Ramazan Bayramı tatili için yola çıkacaklara, ihtimal dahilindeki zararlara karşı varsa ihmal edilen zorunlu trafik sigortası poliçelerinin ve ek olarak ihtiyari mali mesuliyet sigortası poliçesinin limitsiz yaptırılması önerisinde bulundu.

Türkiye'de her yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazasının meydana geliyor. Bu kazalarda yüzlerce kişi yaşamını yitirirken 10 binlerce kişi de yaralanıyor. Bayram dönemlerinde trafikteki yoğunluk nedeniyle kazaların artabileceğine dikkat çeken Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, “Kazalar, ekonomimize milyarlarca lira zarara neden oluyor. TÜİK verilerine göre; trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2022 Mart ayı sonu itibarıyla 25 milyon 478 bin 989 olurken araç sahiplerinin bir kısmı bilerek ya da bilmeyerek zorunlu trafik sigortası yaptırmıyor ya da süresini geçiriyor. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Ancak trafik sigortası poliçesinin zorunlu olmasına rağmen sigortasızlık oranı bazı taşıt türlerinde oldukça yüksek. 2022 Mart istatistiklerine göre; motosikletlerde yüzde 65,55, traktörde yüzde 40,72, otobüste yüzde 28,94, kamyonda yüzde 22,11, minibüste yüzde 20,48 ve otomobillerde ise yüzde 6,30 oranında sigortasızlık oranı bulunuyor” dedi.

Trafik sigortasının, sigortalı araç ile başkasının malına ve canına gelebilecek zararlara karşı olan sorumluluğu sigortaladığını hatırlatan Dr. Oya Turhaner, “Trafiğe çıkan araç sayısı her yıl artmasına rağmen ne yazık ki sigorta poliçesi sayısı son üç yıldır aynı oranda artmamakta. Otomobillerde trafik sigortası yaptırma oranı yüksek olmasına karşın özellikle motosiklet, traktör, otobüs gibi taşıtlarda bu oran düşük. Trafik sigortası ile sigorta şirketinin ödeyebileceği tazminat tutarı, 2022 yılında, maddi kazalarda araç başına 50 bin TL, kaza başına ise 100 bin TL ile sınırlandırılmış. Yaralanma, sakatlanma veya ölümle neticelenen trafik kazalarında zarar gören ve/veya kanuni mirasçıları, kişi başına 500 bin TL ve kaza başına da 2 milyon 500 bin TL'ye kadar tazminat alabilir. Trafik sigortası dahilinde, kazada sakat kalanlara geçici iş göremezlik tazminatı ödenmekte. Geçici iş göremezlik süresi ve sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan sürekli bakıcı giderleri de trafik sigortası teminatı içerisinde. Maddi hasarlarda trafik sigortası değer kaybını karşılamakta. Tüm bu korumadan yararlanmak ve risklerin sigorta şirketinin omuzlarına yüklenmesi için ruhsat sahibinin, Nisan 2022 rakamlarına göre araç başına ortalama bin 187 TL prim ödemesi yeterli. Hasarsızlık durumunda ise bu rakam daha aşağı çekiliyor” diye konuştu.

Mağduriyet yaşamamak için ihtiyari mali mesuliyet sigortası önerisi

Turhaner, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin teminat limitlerinin yetersiz kalabileceği uyarısında da bulunarak, “Trafik sigortasında limit, kaza başına 100 bin TL. Bu limit, hasarı ödemeye yetersiz kalabilir veya karşı tarafın manevi tazminat talepleri olabilir. İhtiyari mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırılırsa böyle durumlarda araç sahiplerine destek olacaktır. Limitsiz ihtiyari mali mesuliyet sigortası poliçesi yaptırmanın bedeli, şirketten şirkete değişmekle birlikte yaklaşık 500 TL'nin altında. Bu teminat, genel olarak kasko sigortaları ile birlikte isteğe bağlı olarak ek bir teminat şeklinde sunuluyor. Bunun yanı sıra münferit olarak da satılan bir sigorta çeşidi ve yaptırmanız için kasko poliçesi zorunluluğu bulunmamakta” dedi.

Oya Turhaner, “Trafik kazasında motorlu taşıtın trafik sigortası poliçesi olmaması, kaza yapan aracın plakasının tespit edilememesi durumlarında veya çalınmış/ gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, bedeni zararlar ve ölüme dair tazminatlar, zorunlu trafik sigortası limitleri dahilinde Güvence Hesabı'ndan talep edilebiliyor. Ancak Güvence Hesabı yaptığı ödemeyi poliçe yaptırmayan araç sahibi veya sürücüye rücu ederek talep ediyor. Ayrıca, trafik sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası veya Güvence Hesabı ile ilgili tazminat tutarında anlaşmazlık olması durumunda, Sigorta Tahkim Kurumu'na başvuru yapılabilmekte” diye konuştu.

Sigortasızlık oranı bazı illerde yüzde 30'u geçiyor

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi rakamlarına göre; 2022'de 29 Nisan itibariyle, yurt genelinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında 229 bin 231 kaza tespit tutanağı düzenlendi. Sigortasızlık oranlarında ise yüzde 39,14 ile Şanlıurfa, yüzde 34,77 ile Ardahan, yüzde 33,24 ile Iğdır ilk üçte yer alıyor. Araç sayısı en çok olan illerde ise İstanbul yüzde 12,03, Ankara 10.32, İzmir ise yüzde 21,04 sigortasızlık oranına sahip, bu illeri yüzde 22,58 ile Antalya ve 17,01 ile Bursa izliyor.