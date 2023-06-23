Bayramda aracıyla tatil bölgelerine gideceklere klima bakımı önerisi

Bayramın yaz günlerine denk gelmesi sebebiyle tatil bölgesine gidecek vatandaşlara özellikle klima ve lastik bakımı konusunda titizlik gösterilmesi gerektiği söylendi.

9 gün ilan edilen Kurban Bayramı tatilinde, özel araçları ile uzun yola çıkacak vatandaşlara oto tamirciler tarafından araçlarına bakım tavsiyesi yapıldı. Oto tamir ustaları uzun yol öncesinde araçların, lastikleri, yağ ve su seviyesi, aydınlatması ve sileceklerine dikkat edilmesi gerekliliğine vurgu yaparken, tatilin sıcak yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle özellikle klima ve lastik kontrollerinin mutlaka sağlanması belirtildi.

"Aracın her bir uzvunun tek tek kontrol edilmesi gerekiyor"

İzmir'de 46 yıllık oto tamirci ustası Mecit Bedir, aracın her bir noktasının titizlikle kontrol edilmesi gerektiğine değinerek, "Bayram tatilinde uzun yola çıkacak vatandaşlarımız, araç bakımlarını titiz bir şekilde yapmalılar. Aracın her bir uzvunun tek tek kontrol edilmesi gerekiyor; bunun da usta ellere teslim edilmesi gerekiyor. Aracın yağı, yağ filtresi, hava filtresi ve polen filtrelerinin kontrol edilmesi çok önemli. Bunları yanında aracın lastikleri, fren balataları, diskler ve alt takımının kontrol edilmiş olması çok önemli" açıklamasında bulundu.

Havalar sıcak, klima bakımına dikkat

Bayram tatilinin yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle araçlardaki klima bakımına vatandaşların özen göstermesi gerektiğini söyleyen Bedir, "Vatandaşlarımız bayram boyunca yoğunlukla tatil bölgelerine gidecek. Buralar da nispeten hava sıcaklığı daha yüksek yerleşimler olduğu için araç bakımlarına mutlaka dikkat edilmeli. Sıcak havalarda motor daha çok ısınacağı için orijinal yağ kullanılması gerekiyor. Sıcak havalar da en önemli nokta da klima bakımıdır. Polen filtreleri değiştirilmediği takdirde içeride karbonmonoksit birikimi olacağından hem sağlığımıza zararlı hem de uzun yolda sürücünün sıkıntı çekmesine sebep olacak bir etkendir" dedi.