Bayramlık alıp 376 çocuğun yüzünü güldürdüler

CHP Aliağa İlçe Teşkilatının Ramazan Bayramı nedeniyle başlattığı ''Bir Çocuk da Sen Giydir' kampanyasında temin edilen bayramlıklar, ilçedeki 376 çocuğun yüzünü güldürdü.

Ramazan Bayramı'nda çocukların boynunun bükük kalmaması için harekete geçen CHP Aliağa İlçe Başkanlığı hayırseverlerin yardımlarıyla ihtiyaç sahibi olan çocuklara bayramlık kıyafet aldı. CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, Ramazan Bayramı nedeniyle başlattıkları 'Bir Çocuk da Sen Giydir' kampanyasını sonlandırdıklarını, kampanya kapsamında hayırseverlerin yardımıyla toplam 376 çocuk sevindirdiklerini belirtti.

Başkan Özlem Şan Oğuzhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sizler ne harika, muhteşem, dost, yardımsever insanlarsınız. Mutluluğumu ve sevincimi kelimelerle ifade edebileceğimi sanmıyorum. Kampanyamıza katılan yardımseverler; hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum, alkışlıyorum. Çok kısa süre önce başlattığımız kampanyamıza yoğun ilgi gösterdiniz ve tam 376 çocuğumuza bayramlık aldınız. İyi ki varsınız. Bu kampanyaya katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. O çocukların gözlerindeki sevinci gördük biz. Bütün yorgunluğumuz gitti. Gerçekten çok emek verdik, çok uğraştık. Ama çocuklarımızın yüzündeki gülümseme her şeye değerdi. Çok mutluyuz. Tüm bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” İfadelerini kullandı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa Gençlik Kolları, Çölyak hastalığı bulunan çocuklara dağıtılması için glutensiz ürünlerden oluşan gıda kolisini Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesine teslim etti.