BAYSEM başarıya doymuyor

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde (BAYSEM) eğitim alarak Liselere Giriş Sınavında (LGS) başarılı olan 300 öğrenciden 283'ü okullara yerleşti. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 94,3'ü merkezi ve yerel liselerde eğitim alma başarısı gösterdi.

BAYSEM'li öğrenciler Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına göre başarılarıyla bir kez daha gurur kaynağı oldu. Türkiye genelinde nitelikli lise ve mesleki teknik liselerde eğitim alma hakkı kazanan BAYSEM'li 51 öğrenci nitelikli lise ile mesleki ve teknik liselere yerleşti. Diğer öğrenciler ise yerel yerleşme ile adrese ve not ortalamasına dayalı olarak belirlenen liselerde eğitim imkanı kazandı.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler 14 Ağustos'a kadar yerleştirmeye esas birinci nakil tercihleri yapabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.