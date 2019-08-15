BAYSEM öğrencilerinden Başkan Sandal'a ziyaret

BAYSEM'de yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan 134 öğrenciden 126'sı ülkenin önde gelen üniversitelerini kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı. Başarılı öğrenciler kendilerine ücretsiz eğitim desteği sağlayan Başkan Serdar Sandal'ı makamında ziyaret etti.

Bayraklı'nın çalışkan çocukları bir kez daha ilçenin gurur kaynağı oldu. 15-16 Haziran tarihlerinde yapılan TYT-AYT ve YDT sınavlarının ardından öğrenciler tercih başvurularını da 23-29 Temmuz tarihleri arasında BAYSEM'de gerçekleştirdi. Üniversite tercih başvuru sonuçlarının 6 Ağustos günü itibariyle açıklanmasının ardından tercih başvurusu yapan 134 öğrenciden 126'sı hayallerindeki üniversite ve bölümlere yerleşti. Öğrencilerden 76'sı dört yıllık fakülte ve yüksekokullara, 50 öğrenci de iki yıllık meslek yüksekokullarına yerleşmeyi başardı. Öğrenciler kendilerini yıl boyunca eğiten öğretmenleriyle birlikte Başkan Serdar Sandal'ı makamında ziyaret etti.

“Gönüllü olun”

Öğrencileri tek tek tebrik eden Sandal, “Bu sürecin daha başındasınız. Ne kadar iyi yetişirseniz, ne kadar kendinizi geliştirir ve toplumun yararına kendinizi hazırlarsanız bizi bir o kadar mutlu etmiş olursunuz. Çünkü artık hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Sizler iyi yetişip çevrenizi düzenledikçe bence büyük bir sorunu daha halletmiş oluruz. Bunun için sadece okuldaki teknik bilgilerle sınırlı kalmayın. Elinize geçecek bütün yayınları okuyun. Sadece roman okumayın, sizi ilgilendiren her şey ile ilgili kanaatlerinizi oluşturmadan önce gerçekten bilgi sahibi olun. Aklınızla vicdanınızla kendi kişiliğinizi kendiniz oluşturun. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, yok saymadan inancından ötürü, etnik kimliğinden ötürü, siyasal görüşünden ötürü ayırmadan yeni bir dünyayı yeni kuşaklara aktarın. Çünkü sizler bilgiye daha rahat ulaşabilir durumdasınız. Üniversite öğrencisi demek eskiden toplumu değiştiren, dönüştüren güç demekti. Artık mahallenizde, sokağınızda, çevrenizde bu toplumsal değişim ve hoş görü ile lütfen çevrenize katkı sunun. Bir tarafta durup eleştirmeyin, o çözümün bir parçası olun. Hepimiz aynı gemideyiz ve hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Hepiniz bu saatten sonra Bayraklı Belediyesinin gönüllüsü olun. Bizi doğru anlamda eleştirin, öngörünüzle eksikliklerimizi görün. Sosyal medyamızdan bize yazın. Ürettiğiniz projeleri gelin bizimle paylaşın. Hep beraber bu işi yapacağız. Biz bu yıl biraz daha BAYSEM'i güzelleştirdik. Biraz daha iyileştirme yapacağız. Sizleri başarınızdan dolayı kutluyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa biz yanınızdayız” dedi.

Öğrencilerden başarı tablosu

Öğrencilerden AYT-SAY puan türünden 531,92 puan alarak Türkiye 930'cusu olmayı başaran Eda Civlez, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti. Halil Demir, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesini, sayısal puan türünden Mizgin Telli Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesini, Toğrul Moharami Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini, Hasret Telli Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesini ve Burak Emre Evrenos'ta ODTÜ Makine Mühendisliğini kazandı. AYT-EA puan türünden Görkem Sayar Türkiye bin 187'incisi olmayı başararak ODTÜ Psikoloji bölümüne yerleşti. AYT-SÖZ puan türünden 3 bin 772'inci olan Mustafa Camcı ise Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarını tam burslu olarak kazandı.