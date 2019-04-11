BAYSEM yeni öğrencilerini seçiyor

20-21 Nisan'da İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde bulunan BAYSEM merkezindeki sınav için başvurular 19 Nisan'da sona erecek.

Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) önümüzdeki eğitim öğretim yılı için çalışmalara şimdiden başladı. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli BAYSEM için yeni dönemde de 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflara alım yapılacak. BAYSEM'in 20-21 Nisan'da ikişer oturum şeklinde yapacağı seviye belirleme sınavı için başvurular 19 Nisan'a kadar alınacak. Sınavda başarılı olanlar ücretsiz eğitim imkanından faydalanabilecek.

“Tüm gücümüzü eğitime vereceğiz”

Bayraklı'yı gençliğin omuzlarında yükseltme hedefiyle göreve başlayan yıllarını eğitime vermiş bir matematik öğretmeni olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Okula gidemeyen çocukların derdini derdimiz bileceğiz. Bu kentte eğitim ihtiyaçları karşılanmıyor diye bir gencimizin eğitim-öğretim sürecine devam edememesini kabul etmiyoruz. Bundan sonra da tüm gücümüzü eğitime vereceğiz” dedi.