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BAYSEM yenilendi, öğrenci kapasitesi yükseldi

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), baştan aşağı yenilendi.

Sınıf ve öğrenci kapasiteleri ile sınıf sayıları arttırılan, sıraları değiştirilen merkezin; tadilat, boya ve badana işlemleri tamamlanarak, yeni dönemde başarılı yeni öğrenciler yetiştirmek üzere hizmete hazır hale getirildi.


Yapılan çalışmalar kapsamında Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)'nin önceki dönem 700 olan öğrenci kapasitesi bin 100'e çıkarıldı. 13 olan sınıf sayısı da açılan 7 yeni sınıfla birlikte 20 oldu. Tüm sınıfların kapı ve duvarları ile koridor duvarlarının da boyanarak yeni görünüm kazandırılan merkezde, olası bir düşme olayı yaşanmaması için yerlere pvc kaplama döşendi. Çalışmalarda ayrıca, kayıt kabul bölümü de yenilenerek, veli bekleme bölümü oluşturuldu ve merkez daha konforlu hale getirildi. BAYSEM'li öğrencilerin yeni dönemde kullanacağı tüm sıralar da yenilenirken, bahçe ve çevre düzenlemesiyle merkez, yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.


Eğitimci bir belediye başkanı olarak her fırsatta eğitime ve öğrencilere yapılacak destekler konusunda üzerine düşenin fazlasını yapacağını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir öğrencinin eğitimini yarım bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Yenilenen BAYSEM'de öğrencilerimiz daha modern ortamda, daha iyi bir eğitim alacaklar" dedi.

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