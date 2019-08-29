BAYSEM'de eğitim-öğretim sezonu açıldı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal öğrencilere, eğitim konusunda ellerinden ne geliyorsa yapacaklarının sözünü verdi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), törenle yeni sezona başladı. Postacılar Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Kültür Merkezindeki merkezin açılışına Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Başkan Sandal, program öncesinde sınıfları gezerek, öğrencilere kitaplarını dağıttı ve başarılar diledi.

Sandal, 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunun açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün burada pırıl pırıl gençlerimiz var. Amacımız, gayemiz; çağdaş dünyada ne oluyorsa daha iyisi bizim ülkemizde, İzmirimizde, Bayraklımızda olsun diye bütün enerjimizle ve çabamızla, kendi yurttaşımızın, öğrencimizin yanında olmayı bir sorumluluk biliyoruz. İstiyoruz ki; bu kentte maddi imkansızlıklar gerekçesiyle hiçbir kardeşimiz eğitim, öğretim sürecinden mahrum kalmasın. İstiyoruz ki; kimse yatağa aç girmesin. İstiyoruz ki; buradan toplanan vergiler ve oluşturulan bütçelerle halktan yana, yeni bir anlayışla, yeni bir kent inşa edelim. Çocuklarımız düzgün parklarda oynasınlar, güvenli ortamlarda olsunlar, sinemalarımız, tiyatrolarımız, düzgün alışveriş merkezlerimiz olsun. Ucuz ve sağlıklı gıdaya hep birlikte ulaşabilelim ve her şeyi şeffaflaştıralım. Bu anlamda da işin daha başındayız ama bütün enerji ve gücümüzle bu işi nasıl yapabiliriz gayreti içindeyiz. İstiyoruz ki; buradan çıkan çocuklarımız iyi üniversitelere gitsinler. Bunun için eksikliklerimiz neyse bunları süreç içinde bulalım, telafi edelim. Doğru kaynaklarla, öğretmenlerle, eğitim modeliyle hatta bunu kreşlerle de destekleyelim. 24 mahallemizin 24'üne de kreşlerimiz açacağız. Eğitim merkezlerini, farklı alandaki meslek edindirme kurslarını da yoğunlaştırarak, eğitim anlamında elimizden ne geliyorsa, hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Sizlerden isteğim iyi birey, iyi insan olmanız. Umudumuz sizsiniz" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Sandal, "Tüm öğrenci arkadaşlarımıza şunun sözünü veriyorum; ne tür ihtiyacınız olursa sonuna kadar yanınızdayız. Ne kadar nitelikli, kaliteli gençlerimiz yetişirse daha güzel yarınlar ancak öyle mümkün olur" dedi.