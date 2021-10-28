Bebeğini emzirmeyen kadınlarda meme kanseri riski artıyor

Dr. Serhat Buldur, bebeğini emziremeyen annelerin meme kanserine yakalanma risklerinin emziren annelere oranla daha yüksek olduğunu söyledi.

Özel Ata Sağlık Hastanesi, meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı Şubesinde bir seminer düzenledi. Dernek üyelerinin eşlerinin katıldığı toplantıda konuşan Op. Dr. Serhat Buldur, meme kanseri riski ve meme kanseri tanısı konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Buldur, “Hiç evlenmeyen ve çocuk doğurmayan kişiler oluyor. Artık kadınlar hayatta çok çalıştıkları için çok fazla çocuk yapmıyor, yapsa bile çocuğunu emziremiyor. Böylelikle bu kadınların sürekli hormona maruziyeti oluyor. Bu yüzden kadınların meme kanserine yakalanma riski de artıyor” diye konuştu.

“Genetik ve hormon maruziyeti”

Meme kanseri oluşumunda ‘genetik' ve ‘hormon maruziyeti' olmak üzere iki etken olduğunun altını çizen Dr. Buldur, “Bu etkenlerden birincisi genetik altyapınızdır. Bunu değiştirme şansınız yok. Özellikle birinci derece yakınlarınızda sizin meme kanserine yakalanma riskiniz iki kat artar. Bu yakınlarınızdan iki tanesinde hastalık varsa risk üç kat artar. Böyle bir riskiniz varsa daha dikkatli olmalı, tarama programları için KETEM veya en yakın sağlık merkezine başvurmanız gerekir. Meme kanserine yakalanma riski açısından ikinci en önemli konu kadınlık hormonlarına, yani sizin östrojene maruz kalma durumunuzdur. Bir kadın adet gördüğü müddetçe sürekli hormonal döngü içerisinde olur. Hormonların bir kısmı zamanla azalıyor. Ne kadar erken menstruasyona başlarsanız ve ne kadar çok erken menopoza girerseniz bu süreniz uzayacaktır” dedi.

“Duşta kendi kendinizi muayene edin”

Meme kanserinin bir ileri yaş kanseri olduğunun altını çizen Dr. Buldur, “Biz meme kanseri taramalarına 40 yaşında başlıyoruz. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalarda 40 yaşından sonra yapılan taramalar sayesinde kansere yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu ve hastalığı önleme şansımızın daha yüksek olduğu saptanmış. Bu yüzden sizler 40 yaşında tarama programına giriyorsunuz. Tabii bu ailesinde erken yaşta kanser olan kişiler tarama programına daha erken alınıyorlar. Peki biz tarama kapsamında neler yapıyoruz? Burada sizin üstünüze düşen sorumluluklar var.

Öte yandan, hastaneye geldiğinizde bizim yaptığımız testler ve yaptığımız şeyler var. Sizlerin aylık kendinizin elle meme muayenesini yapmanız gerekiyor. Bu çok basit bir işlem. Duşa girdiğinizde ayda bir defa meme dokusunu masaj yapar gibi dıştan merkeze olacak şekilde ovalayarak gezdirmeniz gerekiyor. Eğer elinize bir sertlik veya bir kitle geldiğinde ya da meme ucunda bir akıntı, kızarıklık veya çekinti varsa en yakın doktora başvurmanız gerekiyor” bilgisini verdi.