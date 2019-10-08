"Bebekler hipermetrop doğuyor"

Dr. Tayfun Yeşilbalkan, en sık görülen göz hastalıkları arasında yer alan hipermetropi hakkında bilgiler vererek, bebeklerin genellikle hipermetrop olarak doğduğunu belirtti. Op. Dr. Yeşilbalkan, "Gelişimleri ile birlikte normale dönerler; ancak çocuklukta devam eden ve tedavi edilmeyen hipermetropi önemli olabilir" dedi.

Hipremetropi hakkında bilgiler veren Dr. Tayfun Yeşilbalkan, görüntünün retina denilen sinir ağı bölümünün arkasına gelmesiyle oluşan kırma kusuru olduğuna dikkat çekti. Yeşilbalkan, "En önemli nedeni gözün ön-arka çapının normalden kısa olmasıdır ayrıca kornea ve lensteki anormalliklere bağlı da hipermetropi görülebilir" dedi.

Şikayetler yaşa ve dereceye bağlı olarak değişiyor

En temel şikayetin yakında bulanık görme olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Yeşilbalkan, "Hipermetrop kişilerin şikayetleri yaşa ve hipermetropinin derecesine göre farklılıklar göstermektedir. En temel şikayet yakında bulanık görmedir. Uzak görmede hipermetropi yüksek değilse çok fazla şikayet olmayabilir; ancak 40 yaşına doğru ve sonrası hipermetrop kişilerde hem uzak görme etkilenmekte hem de yakını görme bozukluğu çok daha belirgin hale gelmektedir" şeklinde konuştu.

Bebekler genellikle hipermetrop doğuyor

Bebeklerin genellikle Hipermetrop doğduğunu ifade eden Op. Dr. Yeşilbalkan, "Bebekler genellikle göz kürelerinin küçük olması nedeni ile genellikle hipermetrop doğarlar. Gelişimleri ile birlikte normale dönerler; ancak çocuklukta devam eden ve tedavi edilmeyen hipermetropi önemli olabilir. Bu hipermetropi tedavi edilmez ise gözde kayma yani şaşılığa ve kalıcı görme tembelliğine neden olabilir. Erken teşhis ve tedavi ile bu rahatsızlıkların yüksek hasara yol açması, yaşam kalitesini negatif etkilemesi önlenebilir. Tüm çocukların doğumdan sonraki ilk ay, birinci yaş, 4 yaş civarı ve okul öncesi 6 yaşta mutlaka şikayeti olmasa da göz kontrollerinin yapılması çok önemli. Özellikle uzun süreli okumalarda bulanık görme, gözlerde yorgunluk hissi, baş ve göz çevresinde ağrısı olan çocuk ve genç yaştaki bireylere hipermetropi yönünden dikkat edilmelidir" dedi.

Tedavi yöntemleri

Hipermetropi için tedavi seçeneklerini belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Dr. Yeşilbalkan, "Hipermetrop tedavisinde ilk seçenek gözlüktür. Gözlük yanı sıra uygun kişilerde kontak lens ve excımer lazerde uygulanabilir. Gözlük ve lens tedavisi ile numaraların düşmesi gibi bir beklenti olmamalıdır; ayrıca yine göz yapısı uygunsa göz içi mercek operasyonu da bir diğer tedavi alternatifidir. Özellikle de uygun vakalarda akıllı mercek ameliyatları uzak ve yakın görmenin düzeltilmesinde çok etkin olmaktadır" ifadelerini kullandı.