Bedia Akartürk, keçe sergisine hayran kaldı

Akartürk, sergiyi hazırlayan keçe sanatçısı Emine Keskin'i çalışmalarından dolayı kutladı.

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında UNESCO Dünya Mirası Keçe Sergisini gezen Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, keçeden yapılmış giysilere hayran kaldığını belirterek, sergide yer alan elbiseleri büyük bir dikkatle inceledi.

Korona virüsü vakaları nedeniyle üç etkinliğin izin verildiği Ödemiş'in kurtuluş etkinlikleri içinde yer alan keçe giysileri sergisini gezen Akartürk'e bilgi veren keçe sanatçısı Emine Keskin, UNESCO koruması altındaki keçe sanatını geliştirip gelecek kuşaklara aktarmak için uğraş verdiğini belirtti. Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde açılan sergi hakkı konuşan Keskin, "Çalışmalarımı Kuşadası'ndaki atölyemde sürdürüyorum. Zaman zaman Workshoplar yapıyorum. Ödemişli kadınlar isterlerse gelecek dönem için kurs verebilirim” dedi.