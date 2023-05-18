Bedirhan Altunbaş, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK forması giyen 23 yaşındaki Bedirhan Altunbaş, Sivas Belediyespor'a karşı 3 gol atarak profesyonel futbol kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı.

Menemen FK, Lig Beyaz Grup 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivas Belediyespor'la karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, haftalar öncesinde ligden düşmesi kesinleşen rakibini 9-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Müsabakaya sarı-lacivertlilerin sağ bek oyuncusu Bedirhan Altunbaş'ın performansı damga vurdu. 23 yaşındaki oyuncu, 13, 14 ve 25. dakikalarda birer gol atarak profesyonel futbol kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı. Başarılı futbolcu, bu gollerle birlikte bu sezon toplam 6 gol kaydetti.

Altunbaş, Menemen FK'da Mertcan Açıkgöz (9) ve Muhammed Enes Yılmaz'dan (8) sonra Ferhat Çulcupğlu ile birlikte takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.