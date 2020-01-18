Behçet Uz Rekreasyon Alanı yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'da bir süredir atıl durumda olan Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanını yenileyerek cazibe merkezi haline getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanında yenileme çalışmalarına başladı. Rekreasyon Alanı'nın 2021'de hizmete açılması planlanıyor. Meriç Mahallesindeki 180 bin metrekarelik alan uzun zamandır atıl durumdaydı. Rekreasyon alanında İzmir Körfezine hakim kent balkonu, FIFA standartlarında futbol sahası, koşu ve bisiklet parkurları, trafik parkı, oyun, spor ve piknik alanları bulunacak. Kapalı girişler yeniden aktif hale getirilerek alanın güneyindeki Gültepe Mahallesiyle bağlantı kurulması sağlanacak. Teraslara spor aletleriyle yeni işlevler kazandırılacak. Var olan yapısal alanlar da kentsel donatılarla zenginleştirilerek seyir terasına dönüştürülecek.

Yenileme projesinde, alanda bulunan 3 bin 316 ağaç korundu ve 496 yeni ağaç için ise yer ayrıldı. Geniş yeşil yüzeylerde kurakçıl peyzaj bitkileriyle su tasarrufunun sağlanması planlandı. Yapısal birimler alanın büyük bölümünün su koruma havzasında yer alması nedeniyle mobil olarak tasarlandı. Alan İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Ahmet Piriştina tarafından 2003'te kullanıma açılmıştı.

Çocukların ve gençlerin talebiyle şekillendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ve Menemen'e de birer park açacak. Çiğli Evka 5'teki park 13 bin 200 metrekare alana kurulacak. Çocukların ve gençlerinin talebiyle şekillenen parkta futbol kulüplerinin antrenman yapabileceği bir sahası da bulunacak. Menemen İstiklal Mahallesinde park ise 3 bin 300 metrekare alana sahip olacak. Her yaş grubuna uygun aktivite alanları ve çocuk oyun alanlarının olacağı her iki park da 8 ay içinde tamamlanacak.