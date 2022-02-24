İhlas Haber Ajansı

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Bekçilerden kaçan şüphelinin üstünden 5 tane tabanca çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden 5 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye gezen bekçilerin şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istemesiyle gerçekleşti. Dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheli bekçilerin takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin R.G. olduğu belirlendikten sonra üst araması yapan bekçiler, R.G.'nin üzerinde 5 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan R.G ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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