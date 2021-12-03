Bektaş: “İyileştirme tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı”

Nolu Şube Başkanı Cihan Bektaş, sağlık sisteminin bir ekip işi olduğunu belirterek, yapılacak maaş iyileştirmesinin ayrım yapılmadan tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

Uzman ve pratisyen hekimlere yönelik 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapılması kararı üzerine, artışın tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını isteyen Nolu şubesi üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan açıklamada Nolu Şube Başkanı Cihan Bektaş, sağlık sisteminin bir ekip işi olduğunu söyledi.

“İyileştirme tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı”

Başkan Cihan Bektaş, sağlık sisteminin hekimsiz işlemeyeceği gibi hemşiresiz, ebesiz, laborantsız ve teknisyensiz de işleyemeyeceğine vurgu yaparak, “Tek taraflı yapılan düzenleme, sağlık çalışanları arasında huzursuzluk ve kişiler arasında çatışmalara yol açacaktır. Sağlık Bakanlığı eksik olan bu yanlıştan derhal dönmeli. Sağlığın bir ekip işi olduğu unutulmamalı ve bu ekipten hiç kimse dışlanmadan, ayrıştırılmadan eşit davranılmalıdır. Vicdanla, merhametle yaptığımız kutsal mesleğimizden bizi soğutmayın, küstürmeyin. Verdiğimiz bu haklı tepkiye Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve siyasi parti yetkililerinin de tepkisiz kalmamasını istiyoruz. İyileştirmeler tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı. Sağlık çalışanları arasında aynı işi yapan, aynı unvana sahip insanlar birbirinden farklı ücretler alıyorlar. Sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığını istiyoruz” dedi.

7 ve 9 Aralık'ta iş bırakma yapılacak

Döner sermaye sisteminin daha adaletli olması gerektiğini belirten Bektaş, “Emek veren alın teri döken kardeşlerimiz için yapılacak tüm iyileştirmeleri desteklemeye hazırız. Genel merkezimizin aldığı kararla tüm arkadaşlarımızın haklı taleplerini almaları için 7 Aralık Salı günü 9 Aralık Perşembe günü iş bırakıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mağdur olmaması için şimdiden bilgi veriyoruz” diye konuştu.