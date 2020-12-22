Bektaş: 'Sağlık çalışanları, tükenmişlik sendromuna sürükleniyor'

'lu Şube Başkanvekili Cihan Bektaş, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe göndererek, sağlık çalışanlarının sorunlarını aktardı. Bektaş, sorunların acilen çözülmesi gerektiğini, sağlık çalışanlarının bu koşullar altında tükenmişlik sendromuna sürüklendiğini vurguladı.

Memur-Sen Konfederasyonun bağlı 'lu Şube Başkanvekili Cihan Bektaş, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılı dilekçe gönderdi. Yazdığı dilekçede sağlık çalışanlarının sorunlarını Müdürlüğe ileten Bektaş, “Pandeminin getirdiği yoğun iş temposunda ortaya çıkan olumsuz şartlar, gerilim, çatışma, mali kayıplar, keyfi idari uygulamalar, kurumsal sorunlar ve stres gibi olumsuz birtakım hususların çalışanları motive eden, güven sağlayan, iş tatminine katkı sağlayıcı faktörleri ortadan kaldırdığını ve bunun yerine, verimsizlik ve nihayet tükenmişlik sendromuna yol açtığı” ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili çözüm beklediklerini belirten Başkanvekili Bektaş, "Sendika olarak saha ziyaretlerinde tarafımıza iletilen ya da çalışanların sendikamıza müracaat ederek belirttiği; İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan personel görevlendirmelerinde çalışanların yakınlarının ve özellikle çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik özel durumlarının, hastalıklarının, kendilerine ya da yakınlarına ait engellilik durumlarının dikkate alınması, bu konularda talepte bulunan personele yönelik muhatapların olumsuz bir iletişim dili kullanılmaması gerektiği, personele hakkaniyetsiz davranılmaması, bununla birlikte geçici görevlendirmelerde rotasyon uygulamasının talep edildiği, çalışanların sendikamıza müracaat ederek de sıklıkla ifade ettiği ve çözüm istediği önemli konulardır. Sağlık çalışanları sosyal ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenecekleri bir personel planlaması yapılmaması konusunda hassasiyetlerimizi İl Sağlık Müdürlüğü'nün de dikkate alması gerekmektedir." dedi.

“Adil olmayan uygulamalar gücümüzü kaybettiriyor"

Sağlık çalışanlarının, kendisini değersiz hissettirecek ve adaletsiz uygulamalar ile karşılaşması durumunda çalışma gücünü kaybetmeye başlayacağını ifade eden Bektaş, şöyle devam etti. "Zira çalışanlarımız, insanımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için var gücüyle çalışırken zaten bir takım şiddet olaylarına maruz kalmakta, yaralanmakta ve hatta hayatını kaybetmektedir. Pandeminin getirdiği yoğun iş temposunda ortaya çıkan olumsuz şartlar, gerilim, çatışma, mali kayıplar, keyfi idari uygulamalar, kurumsal sorunlar ve stres gibi olumsuz birtakım hususların çalışanları motive eden, güven sağlayan, iş tatminine katkı sağlayıcı faktörleri ortadan kaldırdığını ve bunun yerine, verimsizlik ve nihayet tükenmişlik sendromuna yol açtığını da hatırlatarak sendikamıza iletilen ve yazımızda belirtilen sorunların çözümünü bekliyoruz"