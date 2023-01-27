Bel fıtığı olan üç aylık hamile öğretmene başarılı operasyon

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan üç aylık hamile öğretmen Aslıhan Baksı Uyar, kendisini yürüyemez hale getiren bel fıtığından kapalı ameliyat yöntemi ile kurtuldu ve aynı gün ayağa kalktı.

Genç öğretmen Aslıhan Baksı Uyar (29), kendisini yürüyemez hale getiren bel fıtığından kurtulabilmek için çareyi İzmir'de buldu. Uyar, özel bir hastanede Doç. Dr. Murat Sayın tarafından uygulanan tam kapalı ameliyat yöntemiyle kurtuldu. Hamileliği nedeniyle ağrı kesici kullanamadığını, aylardır çok acı çektiğini belirten Uyar, “Ameliyattan sonra ayağa kalktım, inanamadım. Bu kadarını beklemiyordum. Artık hem öğrencilerimden ayrı kalmayacağım hem de hamileliğimi sorunsuz geçireceğim” dedi.

7 yıldan bu yana Siverek'te İngilizce öğretmenliği yapan, meslektaşı İsa Uyar (31) ile evli olan Aslıhan Baksı Uyar'ı ameliyata götüren şikayetler geçtiğimiz Temmuz'da başladı. Bacağındaki şiddetli ağrılara bel fıtığının yol açtığını öğrenen genç kadın ağrı kesicilerle idare etti. Ancak son iki ayda ağrıların dayanılmaz olduğunu, oturamaz, yürüyemez, dik duramaz hale geldiğini belirten Uyar, “Hamileliğim yüzünden ilaç içemeyince ameliyat kaçınılmaz oldu” diyerek Şanlıurfa'dan İzmir'e şifa arayışını şöyle anlattı: “İlk belirti belimin tutulmasıydı, ardından şiddetli bacak ağrısı başladı. Doktorlar ameliyat gerektiğini, ancak güç kaybı olmadığı için ameliyatı erteleyebileceğimi söyledi. Ağrı kesiciler imdadıma yetişiyordu. Ancak hamile kalınca ağrı kesici kullanamaz oldum. Fizik tedaviler, manuel terapiler işe yaramadı. Mesleğim gereği de sürekli ayakta durmam gerekiyordu. Ne oturabiliyor, ne dik durabiliyor, ne de yürüyebiliyordum. Bu sorundan kurtulmazsam hamileliğim ilerledikçe ağırlaşacaktım ve ağrılar hiç dayanılmaz olacaktı. Doğumdan sonra bu ağrılarla bebeğime bakmam da mümkün olmayacaktı. Ama hamileydim ve nasıl ameliyat olacaktım? Eşim, ailem herkes internette araştırmaya başladı. İzmir'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın'ın tam kapalı yöntemle bel fıtığı ameliyatları yaptığını öğrenince irtibata geçtik. Doktorum beni ameliyat konusunda bilgilendirdi, aydınlattı. Soluğu İzmir'de aldık ve ameliyatım başarıyla gerçekleşti. Ameliyattan sonra ayağa kalktım, inanamadım. Bu kadarını beklemiyordum, abartı değilmiş. Aynı gün taburcu oldum. Artık hem öğrencilerimden ayrı kalmayacağım hem de hamileliğimi ağrısız sızısız sorunsuz geçireceğim. Yeniden ağrı çekmeden ayağa kalkmak, yürüyebilmek harika, doktoruma çok teşekkür ediyorum.”