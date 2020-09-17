Belarus ile eğitimde iş birliği

Yaşar Üniversitesi ile Belarus Devlet Üniversitesi arasında Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak'ın da katılımıyla ikili iş birliği protokolü ve öğrenci değişim anlaşması imzalandı.

Yaşar Üniversitesi ile Belarus Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü ve öğrenci değişim anlaşması nedeniyle bir tören düzenlendi. Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı'nın da katıldığı törende, heyetler arası toplantı yapıldı. İki üniversite arasındaki ikili iş birliği protokolü ve öğrenci değişim anlaşması imzalanırken, aynı zamanda ortak programla çift diploma ile akademisyenler arasında ortak araştırma fırsatları da görüşüldü.

"İmzalanan anlaşma, üniversitelerimizde uluslararasılaşma fikrini tanıtmak için fırsat olacaktır"

Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, uluslararasılaşmanın üniversitenin temel değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Uluslararası ilişkilerin gelişmesi için gerekli koşulları oluşturuyoruz; çünkü uluslararası öğrenci ve akademisyenlerle iletişim kurmanın, insanların dünyayı farklı bir perspektiften görmelerini, böylece yeni kültürler ve ülkeler hakkında bilgi edinmelerini sağladığını düşünüyoruz. Bunun insanların dünyaya katkıda bulunma şansı bulduğu bir süreç olduğuna inanıyoruz. Yükseköğrenim bağlamında ise bu süreç, dinamik akademik değişimler yoluyla bilimi sürdürmek ve büyütmek için faydalı olabilir. Bu nedenle bugün imzalanan anlaşma, üniversitelerimizde uluslararasılaşma fikrini tanıtmak ve geliştirmek için iyi bir fırsat olacaktır. Umarım her iki kurum da bu anlaşmanın getireceği olanaklardan faydalanır. Sayın Büyükelçiye buradaki değerli varlığı için de teşekkürlerimi sunuyorum. Onun desteği ve Fahri Konsolos Reha Yorgancıoğlu'nun çabalarıyla iki üniversitenin bu iş birliğinden sağlam sonuçlara ulaşacağına eminim” dedi.

"İki ulus, tarih boyunca hiçbir sorun yaşamadı"

Büyükelçi Victor Rybak da, korona virüsü nedeniyle çok özel zamanlardan geçtiğimizi belirterek, "Bu nedenle pek çok etkinlik gerçekleştirilemiyor. Önümüzü göremediğimiz zamanlardan geçiyoruz, sadece duruma bakıyoruz. Bütün dünya için zor bir dönem. Yeni neslin çok iyi bir eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da mükemmel bir yolla yapmalıyız. Moralimizi yüksek tutarak, daha çok insanı eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Belarus Devlet Üniversitesi olarak Yaşar Üniversitesi ile karşılıklı deneyimlerimizi paylaşmak mutluluk verici. Bugünkü anlaşmayı sadece bir anlaşma olarak görmüyorum. Bundan sonraki ilişkilerimiz ve aramızda gerçekleştireceğimiz başka anlaşmalar için de bir adım olarak görüyorum. Belarus ve Türkiye için neler yapabiliriz buna bakacağız. Öğrencilerimiz ise özel bir kategoriye giriyor. Öğrenciler, önümüzdeki ilişkiler için özel bir neden. İki ulus, tarih boyunca hiçbir sorun yaşamadı. Bilim ve bilgi ortak noktamız olarak bir araya gelebilir” diye konuştu.

"Kültürel alışverişler devam edecek ve artacaktır"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise iki ülkenin bulundukları konum sayesinde kültürel ilişkileri ve ticareti geliştirme fırsatına sahip olduklarını ifade ederek, “Bu iş birliğinin gelişmesi her iki ülkeye de yeni kapılar açacaktır. Üniversitemizin değerlerinden biri olan uluslararasılaşma, ülkelerimiz arasındaki bu ilişkinin temelini oluşturuyor. Dünyadaki prestijli üniversiteler ve kurumlarla gerçekleştirilen değişim programları ile öğrencilerimizin hayatlarına vizyon kattığımıza inanıyoruz. Aslında imzaladığımız protokol, Belarus kültürünün Yaşar Üniversitesi öğrencileri arasında yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacak. İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitemizde, İngilizcenin yanı sıra Rusça dahil 7 farklı yabancı dil sunarak öğrencilerimize dünya vatandaşı olma fırsatı tanıyoruz. Amacımız; öğrencilerin eğitim ufuklarını genişletmek ve hem ülkeler hem de kurumlar hakkında eğitimsel ve kültürel bilgi edinme fırsatına sahip olmalarını sağlamaktır. İki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacak bu protokolün imzalanmasıyla birlikte de öğrencilerimiz için kültürel alışverişler devam edecek ve artacaktır” dedi.

Belarus Devlet Üniversitesi (BSU) Rektör Yardımcısı Konstantin Kozadaev de, ülkelerindeki ve üniversitelerindeki eğitim olanakları, fakülteler, enstitüler, laboratuvarlar, çalışma alanları ile yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine ayrıca; Belarus Devlet Üniversitesi (BSU) Rektör Yardımcısı Konstantin Kozadaev, Belarus İzmir Fahri Konsolosu Murat Reha Yorgancıoğlu, BSU Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Alexandr Zhuk, Büyükelçilik yetkilisi Marta Demidova, BSU Türkiye Resmi Temsilcisi Cenk Sarkut, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Arslan Örnek, Prof. Dr. Levent Kandiller ile Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü Tuğba Dass katıldı.