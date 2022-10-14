Beldekler çetesinin firari yöneticisi, bağ evinde yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 20 ilde başlatılan ‘Müsilaj-2 Operasyonu' çerçevesinde operasyon düzenlenen ve 9 yönetici ve üyesi gözaltına alınan ‘Beldekler' çetesinin firari 2 şüphelisi B.B. ile M.B. de yakalanarak, çetenin tüm yönetici kadrosu deşifre edilmiş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan ‘Müsilaj-2 Operasyonu' çerçevesinde, İzmir'de 2 organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Camgöz' ve ‘Beldekler' çetelerine yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, 3 tabanca ve bunlara ait fişek ve mermiler ile çeşitli uyuşturucu maddeler, çek ve senetler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin ‘Beldekler', 9'unun ise ‘Camgöz' çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 19'u adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde yasa dışı çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen ‘Beldekler' çetesinin yönetici üyelerinin birçoğunun ise aynı aileye mensup olduğu belirtildi. Örgütün, kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, faiz oranını sürekli artırarak, borçlarını kapatmalarını imkansız hale getirdikleri ve bu yolla birçok vatandaşın gayrimenkullerini ellerinden aldıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüphelinin Çiğli ilçesinde 10 katlı bir apartman başta olmak üzere, çeşitli ev ve arabaları tehdit ve baskı yoluyla elde ettikleri bildirildi.

13 günlük takip sonunda yakalandı

Müsilaj-2 Operasyonu çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen, ‘Beldekler' çetesi yöneticilerinden B.B. ile M.B., Bayraklı ilçesinde saklandıkları bağ evinde yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli adres ve telefon değiştirdikleri öğrenilirken, polisin 13 gün boyunca teknik ve fiziki takibini sürdürdüğü, operasyon sonrasında evde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile kendilerine borçlu hale getirdikleri vatandaşlara ait dokümanlar ve senetler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.