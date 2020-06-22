Belediye başkanı çevre gönüllüleriyle üç kamyon çöp topladı.

Buca Belediyesi, İzmir'in en güzel tepesine çöp operasyonu yaptı. Tüm İzmir'i kucaklayan muhteşem manzarası nedeniyle vatandaşların uğrak alanı olan Şahin Tepesi'nde temizlik seferberliği başlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve çevre gönüllüleri, saatlerce süren çalışması sonunda bölgeden üç kamyon çöp topladı.

Temiz bir kent için mücadele veren Buca Belediyesi, geçtiğimiz günlerde kaçak moloz dökümüne maruz kalan Şahin Tepesi'nde hafta sonu temizlik seferberliği başlattı. Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İzmir Kamp çevre gönüllüleri işbirliğiyle yürütülen etkinlikte, insan kaynaklı çevre kirliliği konusunda farkındalık sağlamak için temizlik yapıldı. Etkinliğe, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Buca Belediyesi Meclis Üyeleri, Buca'nın mahalle muhtarları ve 100'den fazla çevre gönüllüsü katıldı.

Üç kamyon çöp toplandı

İzmir manzarasının en güzel göründüğü yerlerden birisi olan Şahin Tepesi'nde özellikle otomobilleriyle gelip kenti seyredenlerin adında bıraktığı atıklar dikkat çekti. Başkan Kılıç ve çevre gönüllüleri ellerine taktıkları eldivenle saatlerce alanda temizlik yaptı. Naylon poşetten çekirdek çöpüne, pet şişeden sigara izmaritine, cam şişeden bebek bezine kadar toplamda üç kamyon atık toplandı. Alanın kirletilmemesi için ise “Çevreni koru zarar verme”, Temiz çevre temiz kent”, “Temiz bırak temiz bul” gibi uyarıcı mesajların yazdığı tabelalar yerleştirildi.

"Seyredebileceğimiz bir İzmir kalmayacak"

Etkinlikte sonunda tüm Bucalılara çağrı yapan Başkan Kılıç, “İzmir'in en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Hemen hemen her gün İzmir'in birçok yerinden vatandaşımız buraya akın ediyor. Şu an gerçekten burada çok kötü bir tablo var. Çevre gönüllülerimizle saatlerdir çöp topluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Çevreyi kirlettiğimiz sürece keyifle seyredebileceğimiz bir İzmir kalmayacak” diye konuştu.