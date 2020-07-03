Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı

Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini sanat atölyesine çeviren Gürel, çalışmalarıyla harika eserler ortaya çıkarıyor, kente estetik katıyor. Çalışmalarıyla kenti ziyaret edenlerin ilgisini çeken Gürel Gürel, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde hayat verdiği Apti Şakrak karakterinin kayrak taşından görselini yaptı.

Gaziemir Belediyesinin yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinin yanındaki trafo duvarına, sevenlerinin gönlünde Çöpçüler Kralı olarak yer edinen Kemal Sunal'ın kayrak taşıyla resmini yapan Gürel Gürel, “Belediye Başkanımız Halil Arda yeni şantiyemiz için bir çalışma yapmamı istedi. Bunun üzerine ben de Çöpçüler Kralı filminde temizlik işçisi olarak görev yapan Apti Şakrak karakterinin görselini yaptım. Kayrak taşından yaptığım 2,5 metre genişliğindeki 3 metre yüksekliğindeki çalışmayı 3 haftada tamamladım. Şantiyemizin yanındaki diğer trafonun duvarına ise Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle özdeşleşen ‘Biz temiz insanlarız' sloganını yazdım. Bu şekilde bu çalışmamız temizlik işleriyle bütünleşmiş oldu” diye konuştu.

Şantiye içinde sanat atölyesi

Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kendisine tahsis edilen odayı adeta sanat atölyesine çeviren Gürel Gürel, çalışmalarını burada yapıyor. Gürel Gürel yapacağı çalışmaları önce tasarlıyor, ardından kafasındakileri kara kalemle kâğıda döküyor ya da bilgisayarda çizim yapıyor. Eserlerinin tasarımını ve hazırlığını atölyesinde yapan Gürel, daha sonra kayrak taşlarıyla motifi çıkarıyor ve duvara monte ediyor. Bunu yaparken bazen makine, bazen de çekiç kullanıyor. Bayındır bölgesinden gelen kayrak taşı ile andezit taşı kullanarak çalışmalar ortaya koymaya çalıştığını belirten Gürel, “Bu işte uygun renk ve desende taşı seçebilmek çok önemli. Bazen hayal ettiğiniz taşı bulamayabiliyorsunuz ya da çalışmanın sonunda 'keşke o taşı değil de diğerini kullansaydım' diyebiliyorsunuz. Her işte kendimi biraz daha geliştirmeye özen gösteriyorum. Bir önceki çalışmamda hatalar varsa onları düzeltiyorum. Kayrak taşını uygun şekilde monte ettiğim zaman gerçekten de göz dolduran tasarımlar ortaya çıkıyor. Bu da bana gurur veriyor. Yaklaşık 10 yıldır Gaziemir'deki trafo, kültür merkezi, spor salonu ve okul duvarlarını kayrak taşı ile zenginleştirmeye çalışıyorum” dedi.