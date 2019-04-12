Belediye kapılarını halka açtı, ziyaretçi akınına uğradı

Yerel seçimler sonrası Bayraklı'da rekor oyla seçilerek görevine başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilk icraat olarak belediye kapılarını halka açmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Gelen tebrikleri makamında kabul eden Sandal, ziyaretler kapsamında ilçe sakinleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarları ağırladı. Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Başkan Sandal'ı, öğrenciler de yalnız bırakmadı. Sandal, öğrencilerin okulları için isteğini geri çevirmedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretlere Bayraklı'nın 24 mahalle muhtarı ve azaları da katıldı. Sandal'ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen muhtarlar, yeni dönemde birlikte uyum içinde çalışacaklarını dile getirdi.

“Hep birlikte yöneteceğiz”

Görevlerine başlayan muhtarlara hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sandal ise, "Seçim süreci içerisinde yapacağımız projelerle ilgili tüm muhtarlarımıza bir söz verdik. Muhtarlara yönelik burada bir masa oluşturacağız. Mahallelerin ihtiyacına yönelik park bahçelerden, temizlik işlerinden, fen işlerinden gerekli tüm imkanları seferber edeceğiz. Muhtarlarımız ihtiyaç duyduğunda bu birimlerden acil olarak tüm hizmetleri alacak. Mahallelerde en ufak sorun bile olsa başkan yardımcılarına ve bize ulaşmalarına gerek kalmadan sorunları çözelim istiyoruz. Meclis salonumuzda muhtarlara yönelik bir bilgilendirme toplantısı hazırlığı yapıyoruz. Eksiklerimize, projelerimize, yapmamız gerekenlere hep birlikte karar vererek tüm ihtiyaçlarımızı parça parça tamamlayacağız" dedi.

Öğrencilerin isteğini geri çevirmedi

Öte yandan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal kendisini ziyarete gelen öğrencileri de kırmadı. Sandal, okullarına bank ve yeşil alan isteyen lise öğrencilerinin bu isteklerinin yapılması talimatını verdi. Başkan Sandal, ziyaret esnasında ilgili birimin yetkilisini arayarak, Tepekule Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.