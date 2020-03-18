Belediye personeli Çanakkale türküsünü hep birlikte seslendirdi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümlerinde son üç yılda 60 bin vatandaşıyla Çanakkale tarihi yarımada şehitlik ziyareti gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, bu yıl hazırladığı ‘Övün Çanakkale' isimli video kliple şehitlerin aziz hatıralarını andı. Hazırlanan video klipte

Başkan da eşlik etti, klip büyük ilgi gördü

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve 18 personel video klibe solo olarak katkı sundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde bir araya gelen belediye müdürlüklerinden 220 personel ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar hep bir ağızdan Çanakkale türküsünü söylemenin gururunu yaşadı. İzleyenleri duygulandıran video klip, Aliağa Belediyesinin tüm sosyal medya platformlarından kamuoyuna servis edilirken, takipçiler tarafından Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

18 Mart'ın aziz hatırası için

Aliağa Belediyesi personelleri, Çanakkale türküsünü 18 Mart Şehitleri'nin aziz hatırası için hep birlikte seslendirdi. Dünya tarihinin seyrini değiştiren ve Türk milletinin en önemli zaferlerinden kabul edilen Çanakkale deniz zaferinin kutlama etkinlikleri iptal edilirken Aliağa Belediyesi personellerinin Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte söylediği Çanakkale Türküsü Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı.

Farklı müdürlüklerde çalışan belediye personeli tarafından söylendi

Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Övün Çanakkale' isimli video klipte, Çanakkale türküsünün sözleri farklı müdürlüklerde çalışan belediye personeli tarafından söylendi. Videoda Aliağa'nın çeşitli yerlerinden görüntüler de yer alırken son olarak Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen belediye personeli o unutulmaz türküyü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte seslendirdi.