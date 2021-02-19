Belediyeler arası gönül köprüsü kuruldu

Bulgaristan'ın Karagözler Belediye Başkanı ile Kızılağaç Belediye Başkanı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı ziyaret etti.

Bulgaristan'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kırcaali bölgesinin Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman ve Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı ziyaret etti. İzmir Balgöç Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ve Menderes Balgöç Şube Başkanı Gürkan Altıntaş'ında bulunduğu ziyarette, belediyeler arası işbirliğinin artırılmasına karar verildi.

Bulgaristan Türkü hemşehrilerimizin sesiyiz

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Belediye başkanlarımıza yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ediyorum. Menderes'imizde yaşayan Bulgaristan Türkü hemşehrilerimizin sayısı bir hayli fazla. Ziyaretimize gelen belediye başkanlarımız da bu hemşehrilerimizin doğup büyüdükleri topraklarda görevlerini başarıyla sürdürüyorlar. Bulgaristan Türkü hemşehrilerimizin sesi olmak adına sürdürdüğümüz çalışmalarımızda belediye başkanlarımızla yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. Belediyelerimiz arası dostluğu geliştirmeye ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.