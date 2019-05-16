Belediyenin borçlarını pankartla duyurdu

Tire Belediyesinin 58.085.343,85 TL'lik borcunun kalem kalem yazıldığı afiş, Tire Belediyesi Hizmet Binasının ve Zabıta Müdürlüğü dış duvarına asılarak duyuruldu. Pankartta borcun 05.04.2019 (Salih Atakan Duran'ın göreve resmen başladığı tarih) tarihine kadar olduğu ve 25.000.000 TL'LİK yargı süreci devam eden tazminat davalarının dahil olmadığı ifade edildi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, secimler öncesi Tirelilere şeffaf belediyecilik konusunda söz verdiğini söyleyerek "Görev sürem boyunca da benim yönetimimdeki belediyeye ait son durumu yine aynı afiş yöntemiyle vatandaşlara duyuracağım. Tire Belediyesi benim döneminde şeffaf ve hesap verilebilir bir hale gelecek" dedi.