Belediyenin hibe ettiği mandalar 13 yavruyla kadınların yüzünü güldürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Selçuk'ta kadın üreticilere hibe ettiği mandalardan sevindirici haber geldi. Mandaların 13 tanesi yavruladı, süt alınmaya başlandı. Başkan Tunç Soyer, "Üreticilerimizin bu hayvanlardan elde ettikleri sütün bir damlasını dahi ziyan etmeyeceğiz" dedi.

İzmir'de manda yetiştiriciliğini canlandırmak ve üreticilerin manda sütünden katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlamak için yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin değişik bölgelerinden getirttiği mandaları Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla 9 kadın çiftçiye hibe edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçen şubat ayında Selçuklu 9 kadın üreticiye hibe ettiği 28 mandanın 13'ü doğum yaptı. Kadın üreticilerin sevinci, sağlıklı doğan yavrular ve süt sağımıyla ikiye katlandı.

Korona virüsü salgınıyla mücadele edilen bugünlerde bir yandan İzmirlilerin sağlığını korumaya çalışırken, diğer yandan da üreticiye destek olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, Selçuk'ta başlatılan manda yetiştiriciliği projesinin sonuçlarını almanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Soyer, ekonomiye, sağlığa ve doğaya kattığı değerlere rağmen Türkiye'deki toplam süt üretimi içinde manda sütünün payının çok az olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Manda besiciliğini İzmir'den başlayarak yeniden yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bundan 50 yıl önce Selçuk'ta manda yetiştiriciliği yapılıyormuş. Şimdi bunu yeniden canlandırıyoruz. Bu salgın sürecini atlattığımızda Bergama, Menemen ve Foça'da da uygun yerlerde manda yetiştiriciliğini desteklemek istiyoruz. Hedefimiz; manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir'e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek."

Hedef dünyaya açılmak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bakım, beslenme, barındırma ve sürü yönetimi eğitimlerini tamamlayarak manda yetiştiriciliğine başlayan ve kendisine hibe edilen üç mandadan da yavru alan Dursun Koyuncu, “Kısa bir süre sonra daha çok süt sağacağım. Manda sütünden yoğurt, kaymak, peynir yapıp satmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu işi ileriye götürmek en büyük hedefimiz. Bize bu imkanı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederim” dedi.

Efes adını verdiği ilk yavru mandanın sahibi Serap Çimen, mandasından ilk sütü aldığını söyledi. Çimen, "Teker teker doğumlar oluyor ve hepimiz çok heyecanlıyız. Hedefimiz sütümüzü değerlendirerek yoğurt, kaymak, tereyağı ve peynir yaparak dünyaya açılmak. Korona günleri bizi yıldırmayacak, bu zor zamanlarda üretimimize sıkı bir şekilde sarıldık” dedi.

Öte yandan, süt üretiminin artmasıyla birlikte sadece manda sütünün işleneceği bir mandıra İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kurulacak ve mozerella başta olmak üzere ticari değeri yüksek peynirler üretilecek.