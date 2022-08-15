Belediyenin kursuyla 78 yaşında okuma-yazma öğrendi

İzmir Bayraklı'nın farklı bölgelerinde hizmet veren semt merkezlerinde binlerce kursiyere eğitimler veren Bayraklı Belediyesi, çeşitli nedenlerle okula gidemeyen veya eğitimlerini yarıda bırakan kadınlara okuma yazma öğretti. 78 yaşında, okuma ve yazmayı ilk kez öğrenen Arife Kaplan da, "Öğrenmenin yaşı yok. Bu kurs sayesinde kimseye ihtiyaç duymayan, özgür bireyler olduk" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açtığı okuma yazma kursu sayesinde, okuma yazmayı bilmeyen onlarca kadının bu yarasına merhem oldu. Eğitime devam eden 35 ve 78 yaş aralığındaki kadınlar, üç ay gibi kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrendi. Hayatlarındaki çok büyük bir eksikliği giderdiklerini ifade eden kadınlar, başta Belediye Başkanı Serdar Sandal olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitimleri tamamlayan 108 kadına önce okuryazarlık belgesi, sonrasında ise ilkokul diploması yerine geçebilen eğitim belgesi verildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Sadece fiziki yatırımlarla değil, insanların yaşamına dokunan bu tür eğitimlerle de özellikle kadınlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizim için son derece önemli. Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen veya eğitimlerini yarıda bırakan kadınlarımızın ilerleyen yaşlarına rağmen okuma yazma öğrenmeleri, öğrenmenin yaşının olmadığının en önemli kanıtı. Hepsini tek tek kutluyorum” dedi.

78 yaşında okuma yazma öğrendi

78 yaşında, okuma ve yazmayı ilk kez öğrenen Arife Kaplan ise “Öğrenmenin yaşı yok. Bu kurs sayesinde kimseye ihtiyaç duymayan, özgür bireyler olduk” şeklinde konuştu.

45 yaşındaki kursiyer Herdem Bozbey da, “Okuma ve yazmayı hep öğrenmek istiyordum. Adımı-soyadımı bile yazamıyordum ama artık kimseye ihtiyacım yok. Gazete okuyorum, otobüse binebiliyorum, bankaya gidebiliyorum. Oğlum geç kaldığında telefonla mesaj gönderebiliyorum, onun yazdığını okuyabiliyorum. Bize bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorum” dedi.

39 yaşındaki Ayfer Arslan ise “Önceden telefon numaramı bile bilmiyordum; ama artık her şey daha kolaylaştı. Okuma-yazmayı öğrendim ve hayallerim gerçek oldu. Başardım ve bu başarıyı daha da yukarılara taşıyıp, açık öğretimden eğitime devam etmek istiyorum” diye konuştu.