BEM'in öğrencileri hayallerine kavuştu

Tıp fakültesinden hukuka, mühendislikten öğretmenliğe kadar önemli başarılar elden gençlerle yemek yiyip sohbet eden Kılıç, üniversite ve meslek hayatı hakkında deneyimlerini aktardı.

Üniversiteye hazırlık sürecinde verdiği eğitim desteğiyle her yıl yüzlerce genci hayaline kavuşturan Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre elde ettiği büyük başarıyla öğrencilerini Türkiye'nin seçkin üniversitelerine yerleştirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, korona virüs (Covid-19) nedeniyle zorlu bir eğitim dönemini geride bırakan gençleri, gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. BEM'de başarı gösteren ilk 10 öğrenciyle Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde bir araya gelen Başkan Kılıç, gençlerden sınava hazırlık süreçleri, başarıları ve idealleri hakkında sohbet edip üniversite ve meslek hayatındaki tecrübelerini aktardı. Gençler ise BEM'in özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve telefon danışmanlığı desteğinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkan Kılıç, keyifli sohbetin ardından gençleri tebrik edip eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla tablet bilgisayar hediye etti.

Gurur tablosu

BEM'de eğitim alan 240 öğrencinin 230'u, 170 puan barajını geçerek yüzde 95,83'lük başarı elde etti. Öğrencilerin 74'ü lisans, 41'i ise ön lisans programları kazandı. BEM öğrencilerinin tercih ettiği lisans programları arasında tıp fakültesi, hukuk fakültesi, diş hekimliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, veterinerlik gibi bölümler ilk sırada yer alıyor.