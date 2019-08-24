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"Benim eşimin sonucu da böyle olacak" yazmıştı, o koca tutuklandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, eşiyle boşanma sürecinde olan bir adamın kendi eşinin de sonunun öldürülen Emine Bulut gibi olacağını yazmasının ardından, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, eşiyle boşanma sürecinde olan bir adamın kendi eşinin de sonunun öldürülen Emine Bulut gibi olacağını yazmasının ardından, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale'de, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine tepkiler dinmek bilmezken, Torbalı ilçesinde boşanma sürecinde olan bir adamın yazdıkları bu kadarda olmaz dedirtmişti.


Ayrancılar Mahallesi'nde ikamet eden S.Ç. paylaşımında, hem Emine Bulut cinayetiyle hemde kendi eşiyle ilgili, "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak" yazmıştı.


Korkunç paylaşım sonrası şahsın tepki görmesinin ve gözaltına alınmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


S.Ç., daha sonrada sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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