Bergama Belediye Başkanı Koştu: “Selinos'un tarihi kanalizasyonda boğulmasın”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Selinos Antik Kanalı ıslah ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak, “Kanal etrafındaki mahallelerin kanalizasyonu dereye akıyor. Buradaki tarihi kanalizasyon içinde boğulmaktan kurtaralım” dedi. Başkan Soyer ise, çalışma yapıldığını ve mutlaka sonuç alınacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Mecliste Selinos Antik Kanalı ile ilgili konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Selinos projesi sadece ıslah değil, kapsamlı restorasyon çalışmasıdır. Tarihin gün yüzüne çıkarılması adına yapılan önemli bir proje. Bu dere üzerinde riskli yapılar var. Bunları da kamulaştırıp kaldırıyoruz. Orada 12 bin metrekare yeşil alan oluşturuluyor. Bu güzel alanda bir sorunumuz var. Bölgede çeşitli mahalleler var. Bunların kanalizasyonu dereye akıyor. Proje 2021'de başladı, ilerliyor. Burada yapılan çalışmalar dünyada ses getirecek. Tarihin seyri değişiyor lakin ricam buradaki tarihi kanalizasyon içinde boğulmaktan kurtaralım. Çalışmalara ortak olmanızı rica ediyorum” diye konuştu.

Başkan Soyer ise çalışma yapıldığını ve çalışmalardan mutlaka sonuç alınacağını ifade etti.

Yeni Şakran arıtma tesisi ve kanalizasyon yapım işi

MHP'li meclis üyesi Hakan Şimşek ise, “Aliağa Yeni Şakran'daki arıtma tesisi ve kanalizasyon yapım işi ne zaman başlayacak?” diye sordu. Şimşek, uzun süredir bu yatırımın yapılmasını belediklerini belirtti. Başkan Soyer bunun üzerine, “Bazı yatırımlardan vazgeçmek zorunda kalıyoruz ancak Yeni Şakran mutlaka vazgeçmeyeceklerimiz arasında. Bu yıl başlayacak ancak bu konuda tek irade biz değiliz. Bizim irademizin önüne geçen memleket koşulları da var” cevabını verdi.

Başkan Soyer, 11 Temmuz Srebzenitsa Katliamı nedeniyle tüm meclis üyeleri ile birlikte 11 Temmuz'da Srebzenitsa'ya gitme konusunda öneride bulundu.