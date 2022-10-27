Bergama Belediye işçilerinin aylık yemek ücreti bin 430 TL oldu

Buna göre, işçilerin aylık yemek ücreti bin 430 TL oldu.

Bergama Belediyesi işçilerinin aylık yemek ücretinde iyileştirme yapıldı. İmzalanan ek protokolle yemek bedeli, günlük net 55,00 TL'ye, aylık bin 430,00 TL'ye yükseltildi. Ek protokol imza töreniyle, Bergama Belediyesi ve bağlı şirketlerinde uygulanan farklı yemek ücretlerine de son verilmiş oldu.

İmza törenine; Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, işçi sendika temsilcileri ve sendika komite görevlileri katıldı.

Törende konuşan Başkan Koştu, "İşçimizi enflasyona ezdirmemek için, imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve yönlendirmeleri üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Hak-İş ve Türk-İş Sendikaları arasında imzalanan Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü ile Türkiye geneli kamu işçileri için yemek ücretlerinde artışa gidildi. Şimdi bizde bu protokole istinaden belediyemizde yetkili Hizmet-İş Sendikası ile ek protokolümüzü imzaladık. Bu yıl içinde iki kez imzaladığımız ek protokoller ile işçilerimizin maaşlarında iyileştirme yapmıştık. Üçüncü ek protokol ile de işçilerimizin yemek ücretlerinde iyileştirmeye gitmiş olduk. Hayırlı olsun” dedi.

Ücret farklılığı sona erdi

İmzalanan ek protokol ile ücret farklılığının da son bulduğuna işaret eden Koştu, "Göreve geldiğimiz ilk günden belediyemizde görevli işçi arkadaşlarımız arasında yer alan adı konmamış bir ücret ayrımı olmasına hayret ettik. Bu durumun düzeltilmesi için çalışmalarımıza süratle başladık. Kadrolu işçilerimizde ve Beta şirketimiz işçilerinde bulunan sosyal hakların Bakırçay şirketimiz işçilerinde de olması, geçmişte uygulanan haksızlıkların son bulması için adım attık. Şimdi kalem olarak kadrolu ve Beta'lı işçilerimiz sözleşmesinde yer alan sosyal hakları Bakırçay şirketimizde de aynı düzeye getirme gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek de, "İşçi dostu Belediye Başkanımız Hakan Koştu'ya, Başkan Yardımcılarımız Aşkın Uyar ve Cüneyt Umutlu, hep işçi arkadaşlarımızın yanında yer almaktadırlar. İşçilerimiz yararına talep ettiğimiz istek ve önerilere kayıtsız kalmayan Belediye Başkanımız Hakan Koştu'ya ve başkan yardımcılarımıza sendikam, işçi arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ederim" diye konuştu.