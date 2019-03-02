Bergama Belediyespor evinde dağıldı: 0-5

Lig 2. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor karşısında 0-5'lik skorla farklı mağlup oldu.

Lig 2. Grupta karşılaşmasında Bergama Belediyespor sahasında Yeni Orduspor'u konuk etti. 14 Eylül Stadındaki karşılaşmada üstünlüğünü sağlayan Yeni Orduspor Mithat Yaşar, Mehmet Fuat Gölbaşı ve Alperen Doğan'ın golleriyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Bergama 14 Eylül

Hakemler: Emre Korkmaz, Hicri Yıldırım, Çağdaş Yüksel Çağ

Bergama Belediyespor: Fehmi Kızılata, Samet, Hakan Sayar, Mehmet Soyarslan(dk.50 Ozan Murat ), M.Şamil Günay Tuncer Baysal, Halil Hamit Nacak, Ali Sinan Gayla, Ahmet Furkan Tozlu (Mert Anış Dk.60) Kaan Aşnaz (Dk.84Onurcan Kızir), Efe Can Yutaz

Yedekler: Metehan, Onurcan, Samet, Ozan Murat, Mert Anış

Teknik Direktör: Gökhan Çalışal

Yeni Orduspor: Yavuz, Ramazan, Çağrı, Mithat Yaşar, Yusuf, Fatih , Mustafa Kayabaşı (Burak Aydın dk.79), Abdulsamet, Hasan Kaya(Alperen Doğan dk.55), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler: Murat Demir, Furkan Işıkdemir, Sebahattin Usta, Kerim Bölük, Burak Aydın, Osman Şahin, Alperen Doğan

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Goller: Mithat Yaşar(dk. 13), Mehmet Fuat Gölbaşı(dk. 23, dk.90) Alperen Doğan ( dk.75, dk.79)

Sarı Kartlar: Mehmet Soyarslan (Bergama Belediyespor), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Çağrı Bülbül (Yeni Orduspor)