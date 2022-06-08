Bergama Belediyespor'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Bergama Belediyespor'un Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kulübün kanun gereği anonim şirkete dönüştürülmesi için Bergamalı iş insanlarına çağrı yaptı. Başkan Koştu, "Bizler de sizlerle birlikte bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı temellerin oluşması için elimizden geleni yapalım" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Resmi Gazete'de yayımlanan ve kanun gereği profesyonel futbol kulüplerinin, anonim şirkete dönüşmesi sürecinin sıkı takipçisi olacaklarının altını çizdi. Bergamaspor'un Bergama'da kalması, faaliyetlerini Bergama'da yürütmesi, isminin korunması ve forma renklerinin değiştirilmemesinin takipçisi olacaklarını ve bu maddelerin tartışmaya açık olmayacağını söyleyen Koştu, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Şirketleşme çağrısı

Başkan Hakan Koştu, konuşmasında Bergamalı iş insanlarına çağrı yaparak, "Gelin kanun gereği tüm Türkiye'deki futbol kulüplerinde olduğu gibi ilçemizde de Anonim Şirkete dönüşecek olan Bergamasporumuzun şirketini sizler kurun. Bizlerde, sizlerle birlikte bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı temellerin oluşması için elimizden geleni yapalım" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür

Başkan Koştu konuşmasında, Bergama'ya yapılan ve yapılacak olan yeni 14 Eylül Stadyumu başta olmak üzere, halı sahalar, gençlik merkezi ve spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Koştu, "Şu anki Kulüp Başkanımız Bilir Altay'a, yönetim kurulu üyelerimize, Bergamasporumuza kuruluşundan bugüne kadar emek veren başkanlara, belediye başkanlarına, yönetim kurulları ve üyelerimize, taraftarımız ve Çılgınlar Taraftar Grubu'na sonsuz teşekkür ederim. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

Şirketleşme sürecini yönetecek olan yönetim kurulu belli oldu

Başkan Hakan Koştu'nun konuşması ardından genel kurulun maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Bergamaspor'un Anonim Şirkete dönüşmesi sürecini de yürütecek olan yönetim oy birliği ile kabul edildi. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Cemil Ferah

Yönetim Kurulu Üyeleri: Muhammed Şahin, Fatih Özay, Şenol Çakı, Alperen Şen, İlyas Toprak, Mustafa Diz, Muhammed Ashour, İbrahim Koç.