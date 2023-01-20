Bergama Deve Güreşleri için geri sayım başladı

Ege, Marmara ve Akdeniz'in pehlivan develerinin katılacağı Bergama geleneksel deve güreşler için hazırlıklar sürüyor.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun himayesinde her yıl geleneksel olarak yapılan deve güreşleri için geri sayım başladı. Bergama Belediyesinin katkılarıyla organize edilen güreşlerde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelecek olan yaklaşık 200 pehlivan deve güreşecek. Bergama Devecilik Kültürü ve Deveciler Derneği ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve girişlerin ücretsiz olduğu geleneksel güreşlere tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Ege bölgemizin tamamının köklü geleneklerinden birisi de Deve Güreşleri'dir. Deve Güreşi Festivali için hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Kapalı Pazaryeri karşısı Deve Güreş Alanı'nda develer arenaya çıkacak. Bölgemizin en iddialı güreşlerine sahne olacak bu organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.