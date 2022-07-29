Bergama, diş sağlığı merkezine kavuşuyor

Çevre düzenlemesi ve binası ile birlikte 4.394 metrekarelik alanda yapılacak olan komplekste 20 ünitlik diş sağlığı merkezi, aile sağlığı ve toplum ruh sağlığı merkezleri yer alacak.

Geçtiğimiz yıl 14 Nisan'da ihalesi yapılan ve inşaatı devam eden Bergama Diş Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Koştu, "20 ünitlik merkezimiz ile ilçemiz yeni bir hizmete kavuşacak. Hemşehrilerimiz başka yere gitmeden diş tedavi hizmetini alabilecek" dedi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Bergama'nın kangrene dönmüş sorunlarının çözümü için çalışma yürüttüklerine işaret eden Belediye Başkanı Koştu, “Eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda sağlık kompleksinin yapılması için Ankara'da Sağlık Bakanlığımız nezdinde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, İzmir milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi ve inşaat hızla devam ediyor” diye konuştu.

“Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz”

Verilen sözlerin yerine getirildiğine işaret eden Başkan Koştu, "Bergama'mızın kangrene dönen sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyoruz. Sağlık kompleksi kısa sürede tamamlanacak. Kompleks 20 ünitlik diş sağlığı merkezi, aile sağlığı ve toplum ruh sağlığı merkezlerini içerisinde barındıracak. Kompleks çevre düzenlemesi ve binası ile birlikte 4.394 metrekarelik alanda yapılacak. Sağlık kompleksinin hizmete girmesiyle hemşerilerimiz için büyük bir eksiği kapatmış olacağız” sözlerine yer verdi. 31 Mart 2019 seçimlerinin hemen ardından göreve geldikleri gibi vizyon projelerin hazırlığına başladıklarına işaret eden Başkan Koştu, şöyle devam etti: “Çevre yolu, doğalgaz, TOKİ konutları, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi, Tarım ihtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi büyük projelerimizin hazırlığını ve projelendirmelerini pandemi, deprem gibi doğal afetlere rağmen sıkı bir takiple tamamladık. Hemen işe koyulduk. Şimdi 2022 yılı itibariyle projelerimizin bir bir ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. İlçemizde her alanda yaşanan hizmet atılımı artık fark edilir seviyede. Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı ilçemizi geliştirecek pek çok yatırımda hummalı çalışmalarımız devam ediyor.”