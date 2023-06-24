Bergama Festivali'nde Yabancı Pop Star Inna'dan muhteşem konser

Uluslararası Bergama Festivali'nin 5. gününde sahneye Yabancı Pop Star Inna çıktı. Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda muhteşem bir konser verdi. Sanatçı Inna'ya konser sonunda Parşömen'den yapılan plaket veren Başkan Hakan Koştu, muhteşem konser için teşekkür etti.

Uluslararası Bergama Festivali'nin 5. gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, unutulmaz bir konser yaşattı. Cumhuriyet Meydanı, 10 bin kişi ile en kalabalık konserlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Kadim şehir Bergama'nın bir çok noktası ise gün boyunca çeşitli etkinlikler, çocuklar için tiyatro gösterileri, yerli yabancı halk oyunları gösterilerinin yeri oldu.

Şanlı bayrağımız ile sahneye çıktı

Türkçe performansı ile hayranlarına sürpriz yapmayı ihmal etmeyen Inna, şanlı Türk bayrağımız ile sahneye çıkıp, "Seni Seviyorum Türkiye, Seni Seviyorum Bergama" diye slogan atınca, sevenlerinden büyük alkış aldı. Inna, şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

BİLSEM Konseri yoğun ilgi gördü

Bergama Festivali Cumhuriyet Meydanı'nda Inna'yı ağırlarken, etkinliklerin ikinci bir adresi Kültür Merkezi oldu. Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri konseri Şef Atasoy Dönmez yönetiminde Bergama Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Zeytinpark'ta çocuklar için gösteri

Yeşiliyle Bergama'ya, etkinlikleri ile çocuklara yeni bir soluk getiren Zeytinpark, çocuklar için düzenlenen etkinlikler ile doldu taştı. Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde düzenlenen "Konser Adam" etkinliğinde çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Sokak Basketbolu finali gerçekleşti

Streetball Turnuvası (3x3 Sokak Basketbolu) 2. Gün Final ve Ödül Töreni, sporcuların ve vatandaşların katılımıyla Erdal Önder Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kazanan sporcular, madalyalarını Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun elinden aldı. Başkan Koştu, turnuvada mücadele vererek ter döken tüm sporcuları tebrik etti.

Başkan Koştu'dan Yerli-Yabacı Halk Oyunları ekiplerine teşekkür

Uluslararası Bergama Festivali'nin ilgi ile izlenen Yerli ve Yabancı Halk Oyunları Ekipleri, her gösterisinde vatandaşlardan büyük alkış almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Hakan Koştu, ekipleri gösterileri ve festivale kattıkları renk için ayrı ayrı kutladı. Teşekkür etti.