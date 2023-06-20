Bergama Festivaline Hadise damgası

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 87.'si düzenlenen Uluslararası Bergama Festivali, unutulmaz bir açılış töreni ile başladı. Sanatçı Hadise'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserini ise 25 bin kişi izledi, meydan hınca hınç doldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 87.'si düzenlenen Uluslararası Bergama Festivali, törenle start aldı. Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan festival açılışı, kortej yürüyüşü ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, 87. Uluslararası Bergama Festivalinin açılış konuşmasını Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptı.

Başkan Koştu, konuşmasında, Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci yerel kültür ve sanat festivaline katılan vatandaşlara, protokol üyelerine, yerli ve yabancı konuklara teşekkür etti.

"Atatürk'ün önerisi ile başladı, aralıksız günümüze kadar gelmiştir"

Başkan Koştu, Bergama Festivalinin ruhuna ve özüne uygun bir şekilde hazırlanıldığını söyledi. Koştu, 25 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek, konserler, paneller, halk oyunları gösterileri, tiyatro gösterilerine tüm vatandaşları davet etti.

Bir Bergamalı olarak doğup büyüdüğü şehre Belediye Başkanı olarak hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İlçemizi 1934 yılında ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisi ile hazırlıkları başlayan Bergama Festivali 1937 de kutlanmaya başlamış, aralıksız günümüze kadar gelmiştir. Bergamalılar olarak, her yıl bu en güzel geleneğimizi, düğünümüzü, bayramımızı kutluyor, yerli ve yabancı birçok konukla buluşuyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerimizden gelen birçok misafirimizi ilçemizde ağırlıyoruz. Bu nedenle, bugün burada sadece bir festival düzenlemiyor, 87 yıldır her sene güzel Bergama'mızdan, tüm dünyaya sevgi, dostluk ve barış mesajları veriyoruz" dedi.

Konuşmasında Bergama Festivalinin bugünlere kadar gelmesinde emeği olan, alın teri olan herkese teşekkür ettiğini söyleyen

Başkan Koştu, "İnanıyorum ki; tüm Bergamalıların ve Bergama sevdalılarının gayreti ile Bergama Festivalleri eksilmeyen bir coşkuyla kutlanmaya devam edecektir. Medeniyetlerin beşiği bu topraklar kültürün ve sanatın gücü ile insanlığa hizmet etmeyi sürdürecektir" dedi.

"Bergama'da elimizin değmediği bir nokta kalmadı"

Dört yıl önce Bergama'nın geleceği için hep birlikte yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Gayemiz Bergama'yı büyütmek ve yüceltmekti. Çok şükür ki 4 yılın ardından, halkımızın bize olan emanetinin hakkını vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hizmet yolunda Bergama'da elimizin değmediği bir nokta kalmadı. Çok kısa sayılabilecek sürede onlarca projeyi başlattık, birçok çalışmayı bitirdik ve yenilerini yapmaya devam ediyoruz. Zeytinpark'ı hemşehrilerimizin hizmetine açtık. İzmir'in ilk, Bergama'nın en büyük sosyal yaşam alanı olan 57 bin metrekarelik Millet Bahçemizi inşa ediyoruz. Kanayan yaralarımızdan Çamlıpark ile birlikte şehrimizin tam kalbinde yer alan ve inşaatı hızla devam eden Millet Bahçesini inşallah yıl sonunda tamamlamış olacağız. İlk etap TOKİ konutlarımızı inşa edip, hak sahiplerine teslim ettik. Bin adet TOKİ konutunun daha çalışmalarına başladık. Üniversite öğrencilerinin mağduriyet yaşadığı barınma sorunu çözerek, 500 kişilik öğrenci yurdunu Bergama'ya kazandırdık. Alt yapı çalışmaları çerçevesinde temiz bir çevre şiarıyla ilçemizdeki konutların büyük bölümünü doğalgaz ile buluşturduk" diye aktardı.

"Yaklaşık 20 bin gencimize istihdam kapısı olacak projemiz şehrimizin ekonomik yapısını değiştirecektir"

Koştu, şöyle devam etti:

"42 kilometrelik Aliağa-Bergama doğalgaz ana iletim hattı ile taşımalı dönemi bitirip, gaz arzında devamlılığı sağladık. Göreve geldiğimizde yüzde 25 doluluk oranına sahip Bergama Organize Sanayi Bölgesi, dört yılın sonunda tamamen dolmuş olup, pandemi sürecine rağmen fabrika inşaatları bir bir yükselmeye başladı. Serbest bölge ile ilgili çalışmaları adım adım takip ettik. Yaklaşık 20 bin gencimize iş ve istihdam kapısı olacak bu projemiz şehrimizin sosyal ve ekonomik yapısını da çok olumlu şekilde değiştirecektir. İzmir-İstanbul Otoyolu, Kuzey Ege Otoyolu ve Çanakkale Köprüsünün açılmış olması, bölgemizin önemini daha da artırmıştır. Bölgemizin lojistik bir üs olma yolunda hızla ilerlemesine vesile olmuştur. Kadim şehrimizin gözbebeği tarihi eserleri restore ediyor, vizyon projemiz Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Projemizi tamamlamak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Selinos Antik Kanal üzerinde bulunan dört adet tarihi köprünün de restore edilmek üzere ihalesi yapılarak, yine şehrimizin tarihi bölgesinde 300'e yakın yapının cephe iyileştirmesi, sokak sağlıklaştırması projesi tamamlamış olup inşaat safhasına geçilecektir. Yine Antik Selinos Kanalı kıyısında bulunan tarihi tabakhane ve çırçır fabrikalarının restorasyonu geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştır. Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü Binasının restorasyonu sona ermiş olup, tarihi camilerimiz ve çeşmelerimiz bir bir restore edilerek hizmete alınmaktadır."

"Bergama Çevre Yolu inşaatı tamamlandı"

Belediyeye hem gelir getirici özelliği hem de çevreye olan duyarlılığıyla Güneş Enerji Santrali kurulduğuna işaret eden Başkan Koştu, "Uzun süredir belediyemizin kendi enerjisinin büyük bir kısmını üretmiş olduğunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu projemizin kapasitesini artırarak, yenilenebilir enerji projelerimize devam edeceğiz. Ve nihayet kentimize olan ulaşımı ve şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Bergama Çevre Yolu inşaatı tamamlandı. Sıra Adnan Menderes Bulvarı'mıza geldi. En kısa sürede şehir içi yolu olarak düzenleyerek yürüyüş ve bisiklet yolları ile halkımızın hizmetin sunacağız; ayrıca, şehrimizin tarihi dokusunu ve şehir içi trafiğinin güvenliğini sağlayacak ve tarihi tonozlarımızı koruyacak olan Kozak Çevre Yolu yatırım programına alınmış olup, ivedilikle yapılmasının takipçisiyiz. Şehrimizde tamamlanan altyapının ardından yollarımızın inşasına dört bir yandan başladık. Sıcak asfalt, kilit parke ve tretuvarlarla yollarımızı köstebek çukuru olmaktan çıkarıp, cadde ve sokaklarımıza modern bir çehre kazandırdık. Ve yol çalışmalarıyla birlikte tüm mahallelerimizde yeşil alanları çoğaltıp, yeni nesil parklarımızı bir bir hizmete açmaya başladık. Gençlerimiz ve çocuklarımız için yapmış olduğumuz halı sahalarımızın 10 tanesini hizmete aldık. Öncelikle kırsaldaki dezavantajlı mahallelerimizde başladığımız halı saha yapımlarına 5 adet daha ekledik. Bergama gençliğinin çok önemli ihtiyacı olan salonlu bir Gençlik Merkezi'nin temellerini attık" dedi.

Koştu, şöyle devam etti:

"Şanlı Bergamaspor'umuza ve şehrimize yeni bir stadyum kazandırmak için çalışmalarımızda sona geldik. 750 kişilik kapalı spor salonu müjdesini de geçtiğimiz günlerde bakanımızdan aldık. Bunlarla birlikte; ağız diş sağlığı ve yeni sağlık kompleksimizin inşaatı hızla yükselmekte ve Bergama ile civar ilçelere de hizmet vermek için gün saymaktadır. Şehrimizin tarım ve hayvancılığına katkıda bulunacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Bölgesinin fizibilite ve ÇED süreçleri tamamlanarak yatırım aşamasına geçilecek. Tüm bu kentsel çalışmaları yaparken, sosyal anlamda da her zaman ihtiyaç sahiplerinin, engelli bireylerimizin ve öğrencilerin yanında olduk. Bergama'da adeta yaşam şartlarını değiştirerek, gelecek nesillere müreffeh ve saygın bir şehir bırakmak hedefiyle var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

87. Uluslararası Bergama Festivalindeki açılış konuşmalarının ardından, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Mehteran Gösterisi, Masa Daıko İstanbul Japon Ritim Grubu Konseri, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile tören son buldu.

Açılış törenine, ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Azerbaycan Şeki Valisi Elhan Usubov, Belediye Başkan Yardımcısı İntigam Ashirov, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Garnizon Komutanı Tank Albay Adnan Aydın, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuk ülkelerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bergama Festivaline Hadise damgasını vurdu

Bergama'da 7 gün sürecek olan festivalin ilk gününde, ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Sanatçı Hadise'nin Cumhuriyet Meydanı'nda konserini 25 bin kişi izledi, meydan hınca hınç doldu. Sanatçı Hadise'ye plaket veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, konser için sanatçıya teşekkür etti.