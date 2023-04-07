Bergama meclisinde TOGG kararı

İzmir'de Bergama Belediyesi meclisinde, Türkiye otomobili TOGG marka bir adet aracın belediyede kullanılmak üzere alınması oy birliği ile kararlaştırıldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun idaresinde Bergama Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında 2022 yılı faaliyet raporu oylandı. Meclis gündeminde önemli bir karar da alındı. Türkiye otomobili TOGG marka bir adet aracın belediyede kullanılmak üzere alınması oy birliği ile kararlaştırıldı. Hakan Koştu, "Milletimizin uzun yıllardır beklediği yerli marka otomobil yapılması, gurur kaynağıdır. Yerli ve elektrikli otomobil TOGG'un Türkiye ve Bergama için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) yapılan toplantıda, 2022 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.