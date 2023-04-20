Bergama, Sanal Gerçeklik Projesine ev sahipliği yapacak

Dr. Volkan Altıntaş'ın koordinatörlüğünü üstlendiği “Kültür Turizmine Yönelik Sanal Gerçeklik İçerikleri” başlıklı Avrupa Birliği Projesi'nin uygulama alanı Bergama oldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, projenin uygulama alanı olarak Bergama'nın seçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya, İspanya, İtalya ve Türkiye ortaklı yürütülen projenin kültür turizmi boyutunda Bergama'ya karar verdiklerini Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile birlikte açıklayan Prof. Dr. Volkan Altıntaş, Bergama'nın festival, arkeoloji, kültürel miras ve farklı kültürlere ev sahipliği yapma boyutunda projenin uygulama kısmı için en doğru merkezlerden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Altıntaş, sanal gerçeklik yolu ile yeni teknolojik uygulamaların hayata geçirilmesi ve turizm paydaşları ile Bergama'ya ait seçilmiş kültürel öğelerin uluslararası ölçekte daha fazla yer bulmasının hedeflendiğine işaret etti.

Başkan Koştu, projenin uygulama alanı olarak Bergama'nın seçilmiş olmasını çok önemsediklerini ve her türlü desteği sağlayacaklarını yapılan toplantıda dile getirdi. Bergama turizminin kültürel özelliklerinin ön plana çıkarılmasında kullanılacak sanal gerçeklikle tanıtım, eğitim ve yerel paydaşlar boyutunda uluslararası platformda yer almanın önemine dikkat çeken Başkan Koştu, “Tüm dünyanın ortak miras alanı olarak kabul edilen Bergama'mızda uygulanacak olan bu AB projesi ile hazırlamış olduğumuz 2023-2028 yıllarını kapsayacak olan yeni dönem Alan Yönetim Planımızın eylemleri bir birine uyumlu olduğunu görmekteyiz. Bu projenin Kadim şehrimiz Bergama'nın uluslararası platformlarda daha çok tanınması noktasında şehrimizin ve ülke turizminin gelişimini sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Toplantıya katılan UNESCO Dünya Mirası Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk ise Bergama'nın UNESCO Dünya Miras Listesinde olmasının önemine işaret ederek, “Hedeflerimizden bir tanesi de sorumlu turizm anlayışı içerisinde, koruma-kullanma dengesini ve turizm taşıma kapasitesini gözetmek. Bergama'nın kültür turizminden hak ettiği değeri ve payı almasında, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin tüm paydaşlarımız için yol gösterici olacağı kuşkusuzdur. Yerelde projenin çalışma ortaklarından birisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bergama'nın daha fazla Avrupa Birliği projelerine ev sahipliği yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.