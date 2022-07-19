Bergama Selinos Antik Kanal'da çalışmalar hızla sürüyor

UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız bu projemiz ile dünya turizminin göz bebeği olacak” dedi.

9 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve süratle yapımına başlanan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'nde 2. yıl doldu. Projenin duyurusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat 2020 tarihinde Bergama'ya yaptığı ziyarette müjdelediğini belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “O günden beri projemizi yakından takip eden ve desteklerini hep veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

6 medeniyetten izler taşıyan dere yatağında sürdürülen çalışmalarda, adeta iğne ile kuyu kazıldığına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Arkeolojik restorasyonlar içeren çalışmalarımız, ilçemiz merkezi içerisinden geçen Selinos Deresi'nin bin 380 metrelik bölümünde devam ediyor. Dere yatağında bilimsel kazı, restorasyon, konservasyon ve çevre düzenlemelerini kapsayan ıslah çalışmalarımız süratle devam ediyor. 3. ve 1. Derece Arkeolojik Sit olan bölgede çalışmalarımız hassasiyetle yürütülüyor. Bu durum çalışmaları zaman zaman yavaşlatıyor; ama projemizin daha ilk etabındayız. İki yılın sonunda Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islahı bütün görkemi ile gözlerimizin önüne serilmeye başladı. İstinat duvarlarının inşası devam ediyor. Ulu Camimiz önü köprüsü rölöve, restitüsyon ve restorasyonu, Tabaklar Hamamı, Tabaklar Köprüsü, Üç Kemer Köprüsü, Kazancı Köprüsü rölöve, restitüsyon ve restorasyonu yapılacak. Peyzaj düzenlemeleri, dere yatağında toprak-moloz birikintisinin alınması devam ediyor. Proje alanı içerisindeki tarihi yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenlemeleri yapılacak” dedi.

Bergama'da yıllardır hayal edilen; ama bugüne kadar bir türlü yapılamayan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi, vatandaşlarında takdirini topluyor. Proje alanını her gün gezen vatandaşlar, “Bu proje sayesinde Bergama'mızın tarihi eserleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Ne kadar büyük bir tarihin içerisinde yaşadığımızı şimdi daha iyi anlamaya başladık. Yıllardır turizmden kazanan bir şehir neden olamadığımızı konuşup duruyorduk. Turizmden kazanan şehir olmak için adeta mezbelelik halde, kaderine terk edilen tarihi eserlerimizin gün yüzüne çıkarılması gerekiyordu. Bu projenin tamamlanması ile turizmde hak ettiğimiz noktaya geleceğimizden eminiz. Selinos'tan Önce Bergama, Selinos'tan Sonra Bergama'da çok şey değişecek” dedi.

Öte yandan, tamamlandığında 3 bin yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkacak. Türkiye'de ilk olacak projeyle, dere yatağı yeniden düzenlenmiş olacak.