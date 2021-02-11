Bergama ünlü modacının tasarımlarına ilham kaynağı oldu

Açık hava müzesi olan Bergama'yı geçtiğimiz yıl ocak ayında ailesiyle birlikte ziyaret eden Tatar asıllı Rus modacı ve stilist Lira Allairova, ziyaretten oldukça etkilenmesi üzerine tasarladığı özel bir koleksiyonuna “Bergama” ismini verdi.

Koleksiyonları New York, Moskova, Berlin ve Dubai gibi pek çok bilinen şehirde defilelerde sergilenen Tatar asıllı Rus modacı Lira Allairova, bu ziyaret sonrasında deneyimlerini Bergama Belediyesi UNESCO Alan Yönetimi Biriminde görev yapan Rusça tercümanı Eren Güneş ile paylaştı. Yaklaşık 10 yıl öncesinde Parşömeni keşfettiğini ve akabinde İncil'de geçen kutsal yedi kiliseden birisi olan ve Mısır Tanrısı Serapis'e adanan Kızıl Avlu hakkında çeşitli makaleler okuduğunu belirten ünlü modacı Lira Allairova, sözlerine şöyle devam etti: "Bergama'nın küçük dar sokaklarının Türk ruhunu sevdim. Sakin ve ölçülü bir hayat tüm dinginliğiyle dikkat çekti. Antik yapılar ve sayısız el sanatları günümüze kadar korunmuş. Özellikle dikkatimi mükemmel detaylarla imal edilen halılar çekti. Bergama'nın merkezi de bende silinmez izlenimler bıraktı. Akrapol'ün zirvesinde durduğumda adeta nefesim kesildi. Beyaz mermer sütunlara dokunduğumda, antik şehir hayal gücümde canlandı. Eski paraların nasıl basıldığını duydum ve parşömenin nasıl imal edildiğini hayal ettim, tiyatroda aktörlerin oyununu gördüm. Antik dünyanın atmosferine daldım ve oradan ayrılmak istemedim. Özellikle belirtmek istediğim bir husus ise, Bergama'nın tarihini canlı tutmak için harcadığı çaba için belediye başkanına ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Bergama'yı turistler için ilginç ve konforlu bir yer haline getirme arzusu için de teşekkür ederim."

İZBAN hattının Bergama'ya kadar uzanmasını isteyen ünlü modacı, "Böylece havalimanından bu antik kente ziyaretçiler için doğrudan ulaşım olacaktır. Bu isteğimi de yetkililere iletmek isterim“ dedi.