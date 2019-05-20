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Bergama'da 169 kişiye zeytin budamacılık sertifikası

Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi Tarımsal Projeler Müdürlüğü iş birliği ile 25 Ocak-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen zeytin budamacılık eğitiminin sertifikaları verildi.



17 mahalleden 169 kişinin katıldığı zeytin budamacılık kursunun tamamlanmasıyla kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.


Sertifika töreni; Bergama Ziraat Odası Meclisi salonunda gerçekleştirildi. Bergama Halk Eğitim Müdürü Hakan Ergüner ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Müdürlüğü yetkilileri kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

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