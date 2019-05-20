Bergama'da 169 kişiye zeytin budamacılık sertifikası

Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi Tarımsal Projeler Müdürlüğü iş birliği ile 25 Ocak-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen zeytin budamacılık eğitiminin sertifikaları verildi.
17 mahalleden 169 kişinin katıldığı zeytin budamacılık kursunun tamamlanmasıyla kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.
Sertifika töreni; Bergama Ziraat Odası Meclisi salonunda gerçekleştirildi. Bergama Halk Eğitim Müdürü Hakan Ergüner ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Müdürlüğü yetkilileri kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.