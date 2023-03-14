Bergama'da 2. etap bin adet TOKİ konutu için kuralar çekildi

İzmir'in Bergama ilçesinde inşa edilen ilk etap 274 adet TOKİ konutlarının ardından, 2. etap bin adet TOKİ konutları için kura çekiliş töreni yapıldı, hak sahipleri belirlendi.

Bergama'da, 2. etapta bin adet inşa edilecek TOKİ konut kurasının heyecanı vardı. Çekilişler TOKİ tarafından noter huzurunda canlı olarak yapıldı. Kura sonucunda hak sahipleri belirlenirken, çekiliş sonrası kendisine ev çıkan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Kura çekiliş törenine; Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz projelerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Bu sözlerimizden birisi de TOKİ Konutları idi. Bergama'mızı ilk defa TOKİ konutları ile tanıştırdık. İlk etap 274 adet TOKİ konutunu şehrimizin en gözde yerinde inşa ederek, hak sahiplerine teslim ettik. Bergama'mızda talep olması nedeniyle 2. etap içinde hemşehrilerimize söz vermiştik. Şimdi 2. etap da bin adet daha konut inşa ederek, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugün kura çekilişi yapılan konutlarımızın inşaatına en kısa sürede başlayacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.