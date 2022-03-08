Bergama'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolu dolu kutlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, belediye tarafından organize edilen programlarla dolu dolu kutlandı.

Bergama Belediyesi, kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle programlar düzenledi. Sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan programlar akabinde, tören katılımcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadın çalışanlara karanfiller dağıtıldı. Program, Kültür Merkezi Fuaye Alanında sergi açılışı ile devam etti.

Sergi açılışına; Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar, protokol üyeleri, Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun eşi Yıldız Koştu ve kadınlar katıldı. Yine etkinlikler kapsamında yazar Dilek Cesur, söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı.

Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediyenin kadın çalışanlarını da ziyaret ederek karanfiller takdim etti.