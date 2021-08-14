Bergama'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altında

İzmir'in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kaşıkçı köyü mevkiinde bulunan orman ağaçlandırma sahasında meydana geldi. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz olay yerine sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.