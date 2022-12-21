Bergama'da bir okul açıldı, bir okulun da temeli atıldı

İzmir'in Bergama ilçesinde, yapımı tamamlanan bir okulun açılışı yapılırken, bir okulun da temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bergama'da, 24 derslikli Gazi İlkokulu ve Ortaokulu binasının açılışı için tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Törenin ardından kurdele kesilip resmi açılış yapıldı. Daha sonra ise 24 derslikli Osman Nuri Ersezgin Ortaokulunun yeni binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Hamza Dağ: "Bergama OSB ve serbest bölge çalışmalarını dikkatlice yapıyoruz"

Bergama'nın yalnızca belediyecilik alanında değil, her alanda köklü ve büyük projelerle geliştiğine dikkat çeken AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Belediye Başkanımız Hakan kardeşim, 2019 Yerel Seçimleri öncesi belediyeciliğin rutin hizmetleri dışına çıkacağını ifade etmiş, hemşehrilerimize hep birlikte bunun sözünü vermiştik. Biz de ‘bir elin nesi var, iki elin sesi var' düsturunu tecrübe etmiş olarak desteğimizi ilk günden vermeye başladık. Yerel seçimlerin ardından bu dönem Bergama'ya neler kazandırdığımızı görmek beni memnun ediyor. Bu kazanımlar belediye, milletvekili, teşkilat birlikteliği ile iyi bir şekilde senkronize olmanın sonuçlarıdır. Bergama OSB ve serbest bölge çalışmalarını dikkatlice yapıyoruz. Bergama'da, Dikili'de, Kınık'ta doğan büyüyen çocuklarımız buralarda çalışıp, istihdam edilecek. 2019 seçim öncesi Bergama'ya yapılacağı sözünü verdiğimiz birçok projeye başlamış olmanın ve birçoğunda bitirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız okulumuzun da hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Hakan Koştu: "Bergama kabuk değiştirdi"

Okul açılışı ve temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu da, Bergama'nın kabuk değiştirdiğini söyledi. Koştu, “Bu durumun gereği olarak ilçemizde eğitim kurumları, sağlık kurumları yenileniyor. Organize Sanayi Bölgemiz yatırımcılarla fabrikalarla doldu. Bergama Serbest Bölgemizin hizmete girmesi için çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Doğal gaz, TOKİ konutları, millet bahçemiz ve Zeytinpark'ımız, KYK öğrenci yurdumuz ve çevre yolumuz, Selinos Antik Kanalı restorasyon ve ıslah projemiz, restore ettiğimiz tarihi binalarımız, asfalt yapılan yollarımız ve yatırımlarla Bergamamız kabuk değiştiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde eser siyasetine devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Törenlere ayrıca; Bergama Kaymakamı Avni Oral, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı İbrahim Derici, Bergama AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan buradaki törenin ardından Hamza Dağ, Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberindekiler, Bergama Organize Sanayi Bölgesi ve alt yapı çalışmaları devam eden Bergama Batı Anadolu Serbest Bölgesinde (BASBAŞ) incelemelerde bulundu.