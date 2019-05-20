Bergama'da Dünya Müzeler Günü kutlaması

İzmir Bergama'da 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü kutlandı.

Bergama Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü etkinliğine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Yardımcısı Aşkın Uyar, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı. Dünya Müzeler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik öncesi çelenk sunma töreninin ardından Bergama Müzesi'nde etkinliklere devam edildi.

Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, ''Tüm toplumların bir yaşam biçimi oluşturulması, kültürel varlıkların korunması ve sahip çıkılması adına Müzeler Haftası'nın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Müzeler Haftası denildiği zaman iki ismi yâd etmek istiyorum. Birincisi Türk müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey, ikincisi ise Bergama Müzesi'nin oluşmasında, Bergama için yaptığı bilimsel çalışmalarla Osman Bayatlı. İkisini de saygı ile anıyorum'' dedi. Müzeler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte; ilçe genelinde yapılan Müzeler Haftası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu ve resimleri sergilendi. Ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.