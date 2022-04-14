Bergama'da günde 750 kişilik iftar

İzmir'in Bergama ilçesinde 3 yıldır geleneksel hale gelen iftar hayrı, bu Ramazan ayında da düzenlenirken, Bergama Kaymakamlığı önündeki alanda her akşam 750 kişiye iftar yemeği veriliyor.

Bergama'da geleneksel hale getirilen iftar hayrı bu Ramazan ayında 4. kez düzenleniyor. Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Bilir Altay tarafından kaymakamlık önünde bulunan tören alanında düzenlenen iftar programında her akşam 750 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor.

İftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Başkan Altay ile birlikte vatandaşlara iftar yemeği ikram etti. Ramazan ayının getirdiği bereketle bir araya geldiklerini ifade eden Koştu, her yıl düzenlenen iftar hayrı için Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Altay'a teşekkür etti.

İftar vaktinde edilen duaların ardından Başkan Koştu da vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.