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Bergama'da ‘İstanbul'un Fethi' konulu konferans

İstanbul’un fethinin 570.

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Bergama'da konferans düzenlendi.


Bergama Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, ‘Payitaht Abdülhamid' dizisinden tanınan sanatçı ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. ‘İstanbul'un Fethi' konulu konferansta Bahadır Yenişehirlioğlu kendine has anlatımıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.


Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Yenişehirlioğlu'na teşekkür ederek, parşömenden yapılan plaket verdi. Daha sonra Yenişehirlioğlu, sevenlerine kitap imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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