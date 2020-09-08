Bergama'da salça fabrikalarına denetim

Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğünden oluşan denetim ekibi, salça üretim yerlerini denetleyerek işveren ve personele gerekli uyarıları yaptı. Tartı kantar ve baskül kontrollerinin yanı sıra işletmelerde bulunması gereken arıtma ve atık sistemleri özellikle denetlendi. Yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihracat yapan fabrikalar, bulundurması gereken ruhsatlar, çevre izinleri ve hijyen kuralları bakımından denetlendi. Bereketli Bakırçay Ovası'ndan çıkan domatesler ilçede bulunan salça fabrikalarında ultra hijyenik aşamalardan geçirilerek sofralarda yer alıyor.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Ben de tarım işi ile uğraştım. Tohumun toprakla buluşmasıyla başlayan emek yolculuğunu, üretilen ürünlerle yakından hissettim. Gün geldi, bu bereketli şehri yönetmek bizlere nasip oldu. Çiftçilerimizin ve üretim yapan fabrikalarımızın sorunlarıyla bizzat ilgileniyorum. Kaliteli üretimin yolu sıkı denetimden geçer, bu anlamda salça fabrikaları ilgili birimlerimiz ve çevre koruma müdürlüğü tarafından denetleniyor. Denetimlerde yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı tüm önlemlerin alınmasının da altını çizerek çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm üreticilere ve fabrikalara bereketli işler diliyorum” dedi.